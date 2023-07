Macwelt am Morgen: 4.7.23 – Neues am Himmel

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Die Hundstage heißen nicht so, weil man in der Hitze des Sommers nicht einmal den Hund vor die Tür jagen möchte, sondern weil der erstmalige Aufgang des Sternbildes Jagdhunde – mit Sirius als ihrem hellsten Stern – die Nilfluten vor ankündigte.

Seitdem die Ägypter diesen stellaren Kalender einführten, sind gut 4000 Jahre vergangen und die scheinbare Position der Sterne hat sich deutlich verschoben. Die Hundstage fallen so nicht mehr in den Juli oder August, Orion und seine Begleiter sind erst später im Jahr am Nachthimmel wiederzusehen.

Derzeit verbirgt sich die Formation gewissermaßen hinter der Sonne, der uns nächste Stern überstrahlt sie deutlich an Helligkeit. An scheinbarer Helligkeit, denn der (von uns aus gesehen) linke Schulterstern des Orion, die Beteigeuze, wird schon bald mit der absoluten Helligkeit einer Supernova aufwarten.

Bald ist aber kein menschlicher Begriff, bis zur Sternenexplosion kann es noch 10.000 oder 100.000 Jahre dauern. Die periodischen Helligkeitsschwankungen des Roten Riesen zeigen aber klar, dass er längst seinen Wasserstoff aufgebauscht hat und nun Helium zu schwereren Elementen fusioniert. Wenn auch der Brennstoff aufgebraucht ist, wird der Stern in sich kollabieren und die Schockwelle die äußeren Schichten in das Weltall schleudern, unter weiteren hochenergetischen Fusionsprozessen. Ein neuer Stern wird scheinbar aufleuchten, Berechnungen zufolge wird Beteigeuze dann so hell am Himmel leuchten wie der Mond – je nach Sonnenstand wäre die Nova auch tagsüber zu sehen.

Mit Supernovae ist es aber beinahe so wie mit Erdbeben: Die Wissenschaft kann klar sagen, dass jetzt in dieser Region das passieren wird – nur ist das „jetzt“ recht unscharf zu definieren. Machen wir uns bei der Himmelsbeobachtung im Herbst also keine Sorge, dass an der Schulter des Orions keine Schlachtschiffe brennen oder Sonnen explodieren. Schauen wir lieber in Richtung des Sternbildes Stier, derzeit leider auch von der Sonne überdeckt.

Das war am 4. Juli 1054 noch etwas anders und der Stier weiter von der Sonne entfernt – an jenem Tage und denen darauf war die Supernova 1054 aber gut am Abendhimmel zu sehen, als zweithellstes Objekt hinter der Venus. In Europa war das Ereignis zwar nicht völlig unbeobachtet vorüber gegangen, es gibt aber keine gesicherten Aufzeichnungen aus einer Zeit, in der Bildung nur hinter Klostermauern ein eingeschränktes Dasein fristete. Es mögen aber Mönche aus Flandern, Irland und Italien gewesen sein, die Ähnliches sahen und deren Beobachtungen zu denen aus China passten.

Dass der heute im Stier beobachtbare Krebsnebel als Überrest einer Supernova aus dem Jahr 1054 identifizierbar ist und sogar das auf den gregorianischen Kalender umgerechnete Datum gesichert ist, verdankt die Wissenschaft den Aufzeichnungen von Gelehrten aus dem Reich der Mitte zum Zeitpunkt der Song-Dynastie. Wir wissen aus den Aufzeichnungen auch, dass im April des Folgejahres nichts mehr von dem neuen Stern zu sehen war – alles deutet auf eine Supernova vom Typ II hin

Wenn die Hundstage wieder vorbei sind, aber die Jagdhunde gut am Himmel zu sehen sind, wird es wieder neue iPhones geben. Wir hoffen auf weitere Fortschritte bei der Nacht- und Himmelsfotografie, den Krebsnebel wird man damit aber nicht zu Gesicht bekommen. Dafür benötigt man ein Teleskop. Mit der Hilfe eines solchen lässt sich auch die jüngst beobachtete Supernova sehen, die den Namen SN2023ixf trägt. Anders als die von 1054 ereignete sich diese aber in einer fernen Galaxie vor langer Zeit, in Messier 101 vor gut 25 Millionen Jahren. Das genaue Datum ist nicht bekannt.