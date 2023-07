Mac-Bildschirm könnte bald als smartes Display fungieren

Standby, eine von mehreren attraktiven neuen Funktionen des kommenden iOS 17, ermöglicht es iPhones, als smarte Displays zu fungieren, wenn sie an den Strom angesteckt sind und nicht anderweitig verwendet werden. Das bedeutet, dass sie während des Aufladens über Nacht eine sekundäre Funktion als digitaler Wecker mit reduzierter Helligkeit (oder roter Tönung) und einigen nützlichen Widgets erfüllen können. Apple zieht angeblich eine ähnliche Funktion für den Mac in Betracht.

Apple MacBook Air M2 2022 13,6″ 8 GB RAM 256 GB SSD 8-Core GPU polarstern

Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass Ihr Mac nachts neben Ihrem Bett steht, daher ist die Analogie nicht ganz exakt. Aber die Idee, dass sich der Bildschirm automatisch in eine allgemeine Informationszentrale verwandelt, wenn der Rechner ansonsten im Ruhezustand verweilt, hat viel für sich. Er könnte eine Uhr, einen Kalender, Wetterinformationen, Smart-Home-Steuerungen, eine rotierende Fotogalerie oder eine beliebige Anzahl anderer nützlicher Widgets oder Steuerungen zeigen.

Es scheint, dass Apple das auch so sieht. In der nur für Abonnenten zugänglichen Version seines neuesten Power On-Newsletters berichtet der Bloomberg-Analyst Mark Gurman, dass die Ingenieure in Cupertino an einem neuen Mac-Display arbeiten, das mit einem eigenen Apple-Silizium-Prozessor ausgestattet sein wird. Das ist an sich nichts Neues: Das Studio Display läuft mit einem A13. Aber dieses Gerät wird so spezifiziert sein, dass es (wie ein iOS 17 iPhone) als eigenständiges intelligentes Display fungieren kann, wenn es nicht für seine tägliche Arbeit benötigt wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass Standby gerade erst für das iPhone angekündigt wurde und dass dies das erste Mal ist, dass wir von dieser Entwicklung für ein Mac-Display hören, erwarten wir, dass es bis zur Markteinführung noch eine ganze Weile dauert, falls es überhaupt jemals Realität wird. Wie The Verge bemerkt, wurde eine solche Funktion in der Vergangenheit bereits für das iPad gemunkelt.

Apple iPad 10,9” (2022, 10. Gen.) WiFi 64 GB Silver Preis beim Test: From $449 Aktuell bester Preis:

Abgesehen von der Smart-Display-Funktion gab es viele Gerüchte über die kommenden eigenständigen Displays von Apple. Im vergangenen Dezember wurde berichtet, dass das Unternehmen an mehreren derartigen Geräten arbeitet, die 2023 auf den Markt kommen sollen, und es gibt Hoffnungen – wenn auch deutlich längerfristig – dass ein 27-Zoll-Mini-LED-Display in der Pipeline ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt