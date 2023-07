Das beste Apple-Produkt ist nicht das iPhone, sondern …

Das iPhone ist wohl eines der wichtigsten Produkte für Apple. Jahr für Jahr verkauft das Unternehmen Millionen Geräte und würde man auf der Straße eine Umfrage starten, würden wohl die meisten das iPhone als ihr persönlich wichtigstes Apple-Produkt nennen. Ich will gar nicht abstreiten, dass das iPhone auch für mich eine wichtige Rolle im Alltag spielt. Doch meine Antwort auf die Frage nach dem besten Apple-Produkt lautet nicht iPhone, sondern …

Apple TV – Von vielen unterschätzt

Wer einen Smart-TV besitzt, benötigt kein Apple TV – diese These vertritt zumindest mein Kollege. Zugegeben: Die meisten modernen Fernsehgeräte verfügen mittlerweile über Funktionen, die ein Apple TV überflüssig erscheinen lassen. Warum sollte man sich eine Set-Top-Box anschaffen, wenn man Netflix, Disney+ oder Amazon Prime auch direkt über den Fernseher selbst nutzen kann? Selbst AppleTV+ kann man auf Smart-TVs anschauen.

Für mich ist das Apple TV ein von vielen unterschätztes Gerät. Hier sind fünf Gründe, weshalb das Apple TV das wohl von mir am meisten genutzte Gerät nach dem iPhone ist.

1. Einfache Bedienung

Ich besitze zwei Smart-TVs unterschiedlicher Hersteller. Und genau darin liegt bereits das erste Probleme: Der unterschiedliche Aufbau der Menüs ist gewöhnungsbedürftig und auch wenn die Hersteller ihre Geräte als “smart” bezeichnen, fehlt es mir doch an einer ordentlichen Performance.

Die Ladezeiten sind lang, Streaming-Apps erscheinen je nach Plattform in einem anderen Design, was die Orientierung zusätzlich erschwert (“In welcher App bin ich gerade nochmal und wo finde ich meine bereits angefangenen Serien und Filme?”).

Das Apple TV hingegen sieht in seinem Aufbau immer gleich aus. Egal, bei welchem Modell (4K oder HD): Ich weiß sofort, wo ich was finde. Die Streaming-Apps sind zudem schön stabil, was ich von den Apps auf meinem “Smart”-TV nicht behaupten kann.

2. Screensaver

Das Apple TV läuft täglich mehrere Stunden. Nicht nur, wenn ich Filme und Serien streame, sondern auch, wenn ich Musik höre oder auf der Couch sitze, ein Buch lese und dabei etwas “Hintergrund-Bewegung” haben möchte. Die Rede ist von den Bildschirmschonern, die Apple auf dem Apple TV anbietet. Die Aufnahmen sind beeindruckend und beruhigend zugleich – ein perfektes Begleitmedium.

Dass diese Bildschirmschoner bei den Apple-TV-Nutzern durchaus beliebt sind, zeigt ein neues Feature im kommenden macOS Sonoma: Erstmals kommen die Screensaver in Form von Zeitlupen-Videos auch auf den Mac. Sobald sich der Nutzer auf seinem Mac anmeldet, erstarrt das Video und wird automatisch zum neuen Hintergrundbild.

3. Alles an einem Ort

Ein weiterer Pluspunkt fürs Apple TV: Hier ist alles an einem Ort. Ich kann meine Fotos und Videos für mich in Ruhe streamen oder meine Urlaubsbilder Freunden und Familie präsentieren. Ab Herbst können wir sogar Facetime auf dem Apple TV nutzen. Gekaufte Filme und Serien (auch über die Familienfreigabe) liegen auf Abruf parat. Und wenn ich möchte, kann ich auch das ein oder andere Spiel spielen.

4. Bluetooth-Kopplung mit Homepods

Heute weiß ich: Beim Fernseher-Kauf sollte man einen Blick auf das verbaute Audio-System werfen. Während mein Fernseher ein tolles Bild auf einem großen Display liefert, ist der Sound gerade mal okay.

Die Bässe sind quasi nicht vorhanden, was gerade bei Action-Filmen auffällt, wenn es Explosionen an akustischem Wumms fehlt.

Zum Glück kann ich mein Apple TV mit meinem als Stereo-Paar gekoppelten Homepod Minis verbinden. Toller Sound dank Apple TV.

5. Texteingaben via iPhone & iPad

Seien wir ehrlich: Die Fernbedienung ist wohl nach dem Preis die größte Angriffsstelle des Apple TV: Die Diktierfunktion ist gut, aber nicht perfekt. Und wenn ich Passwörter eingeben muss, bringt es mich oft an den Rand der Verzweiflung.

Warum Sie das Apple TV unbedingt über Ihr iPhone oder iPad steuern, erkläre ich Ihnen ausführlich in einem anderen Artikel. Kurz gesagt: Es bringt eine Menge Vorteile, die Texteingaben nicht über die Remote vorzunehmen.