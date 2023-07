Gerücht: Das sind die neuen Akku-Größen des iPhone 15 (Pro)

Das Gerücht stammt von einem Foxconn-Mitarbeiter, dessen Infos ein Weibo-Nutzer veröffentlicht hat (via IT Home über Macrumors und 9to5mac). Demnach sollen alle vier Modelle des iPhones 15 einen deutlichen Zuwachs bei der Akkukapazität erhalten. Von bis zu 18 Prozent mehr Kapazität ist die Rede.

Konkret sollen laut der Quelle die iPhones 15 bis Pro Max folgende Akkus bekommen:

iPhone-Modell Akkukapazität (in mAh) iPhone 15 3.887 mAh iPhone 15 Plus 4.912 mAh iPhone 15 Pro 3.650 mAh iPhone 15 Pro Max 4.852 mAh

Anhand der offiziellen Spezifikationen des iPhones 14 kann man nun die konkreten Zuwächse vergleichen:

iPhone-Modell Akkukapazität des iPhone 15* (in mAh) Akkukapazität des iPhone 14 (in mAh) Unterschied (in Prozent) Basic 3.887 mAh 3.279 mAh 18,5 % Plus 4.912 mAh 4.325 mAh 13,6 % Pro 3.650 mAh 3.200 mAh 14,1 % Pro Max 4.852 mAh 4.323 mAh 12,2 %

Das ist ein beachtlicher Sprung bei allen vier Modellen, wenn man beachtet, dass sich bei der 14er-Generation diesbezüglich nicht so viel geändert hat. Das iPhone 14 Pro hat im Vergleich zum iPhone 13 Pro eine nur leicht größere Batterie erhalten (3.200 mAh vs. 3.095 mAh), beim Pro-Max-Modell wurde die Kapazität gar reduziert (4.323 mAh vs. 4.352 mAh). Die Mini- und Plus-Modelle sind miteinander nicht vergleichbar, beim Einstiegsmodell gibt es zwischen iPhone 13 und iPhone 14 keine signifikanten Unterschiede (3.240 mAh vs. 3.279 mAh respektive).

Im gleichen Zug behauptet die Quelle von IT-Home, dass Apple die Speichergröße von 128 GB bei den iPhones streicht und gleich 256 GB als Einsteiger-Größe anbietet. Allerdings ist nicht klar, wie Apple bei den weiteren Speichergrößen verfährt: Beim iPhone 14 und 14 Plus werden momentan nur drei Optionen – 128 GB, 256 GB und 512 GB – angeboten, die Terabyte-Option bleibt nur den Pro-Modellen vorbehalten. Fällt die 128-GB-Position weg, blieben bei den Einsteigermodellen nur zwei Optionen. Wir vermuten, die größte Speichermöglichkeit wird Apple dem iPhone 15 Pro vorbehalten, um Pro- und Einsteiger-Modelle besser voneinander abzugrenzen.

