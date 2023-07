Werden Sie hier zum Hacker! Hacking-Kurse jetzt 50 % günstiger – wenn Sie dieses Rätsel knacken!

IT-Sicherheit ist in aller Munde, beinahe täglich greifen Hacker fremde Rechner oder Clouddienste an und erbeuten Nutzerdaten. Wer sich also mit IT-Sicherheit gut auskennt, ist ein gefragter Experte und verdient richtig gutes Geld. Spannend ist der Job eines IT-Sicherheitsexperten obendrein. Wäre das nicht der richtige Beruf für Sie?

Werden Sie jetzt zum Hacker

Dann ist die Hacking Akademie des Sicherheitsexperten Eric Amberg genau das Richtig für Sie. Für nur 29,90 Euro monatlich erlernen Sie die Denk- und Arbeitsweise von Hackern. Natürlich sollen Sie die erworbenen Kenntnisse nicht für Angriffe auf andere IT-Nutzer verwenden. Stattdessen werden Sie ein White Hat Hacker, der Lücken aufspürt, Risiken erkennt und beseitigt. Sie helfen damit, die IT-Welt ein wenig sicherer zu machen, haben Spaß damit und verdienen auch noch viel Geld als IT-Sicherheitsexperte, wie beispielsweise als Penetration-Tester. Ethical Hacking nennt man das.

Großer Vorteil der Hacking Akademie: Alle Lerninhalte sind in deutscher Sprache.

Hier bei der Hacking Akademie anmelden – mit Gutscheincode von PC-WELT/Macwelt 50 Prozent sparen.

Sie gehen kein Risiko ein: Sie können die Kurse nicht nur 14 Tage lang gratis ausprobieren, sondern das Abonnement jederzeit monatlich kündigen! Es gibt keine Mindestlaufzeit. Alle Übungsmaterialien stellt die Hacking Akademie zur Verfügung. Obendrein gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.

Knacken Sie dieses Rätsel und sparen Sie 50 Prozent Kursgebühr!

Doch es geht noch besser. PC-WELT- und Macwelt-Leser sparen 50 Prozent der Kursgebühr. Mit diesem Trick: Gehen Sie auf diese Webseite.

Dort haben wir einen Gutscheincode versteckt. Wenn Sie diesen Code bei der Anmeldung eingeben, reduziert sich Ihre monatliche Kursgebühr um die Hälfte. Sowohl bei monatlicher als auch bei jährlicher Zahlungsweise. Wichtig: Um den Gutscheincode zu finden, müssen Sie vielleicht unter die Haube und in den Quellcode der Seite schauen. Und denken Sie daran: Nicht alle Browser zeigen den Inhalt von PHP-Seiten standardmäßig an …

Zielgruppe

IT-Begeisterte, die Computer und Internet wirklich verstehen wollen

Anwender, die Ihre Geräte professionell absichern und Angreifern ein Schnippchen schlagen wollen

PC-Anwender, die als Sicherheitsexperten Geld verdienen wollen.

Aufbau der Hacking Akademie

Deutschsprachige Online-Videolektionen vermitteln Ihnen zunächst den theoretischen Unterbau. Sie lernen die Denkweise, die Angriffsstrategien und die Werkzeuge der Hacker kennen und verstehen, wie Sie diese selbst benutzen. Indem Sie verstehen, wie Hacker auf PCs, Smartphones oder Server schauen, lernen Sie deren Techniken kennen und entdecken selbst Sicherheitslücken.

Das mit den Videos erworbene Wissen wenden Sie aber sofort in der Praxis an. Denn die Hacking Akademie stellt Ihnen eine Online-Laborumgebung bereit, in der Sie das Erlernte ausprobieren können: Sie knacken Passwörter, finden Schwachstellen in Systemen und übernehmen sogar über die Kontroller über fremde Rechner. Mit Testfragen und Praxis-Aufgaben überprüfen Sie Ihr erlerntes Wissen und in den CTF-Challenges dürfen Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen und online bereitgestellte Systeme hacken.

Doch Sie sind keineswegs ein Einzelkämpfer in der Hacking Akademie. Denn im Forum können Sie sich mit anderen Teilnehmern austauschen und konkrete Fragen stellen. Falls Sie Ihr in der Hacking Akademie erworbenes Wissen nachweisen wollen, können Sie sich künftig entsprechenden Prüfungen unterziehen und darüber Zertifikate ausstellen lassen.

Voraussetzungen

Sie sollten über gute Computer-Kenntnisse verfügen und sich mit Windows und/oder Linux auskennen. Zudem sollten Sie Grundkenntnisse über die Funktionsweise von Netzwerken und IT-Sicherheit verfügen.

Sie sind sich unsicher, ob Ihr Vorwissen ausreicht? Kein Problem! Sie können diese Kenntnisse jederzeit in einem optionalen 7-stündigen Kurs erwerben.

Hier bei der Hacking Akademie anmelden – mit dem Gutscheincode von PC-WELT/Macwelt 50 Prozent sparen.