iOS 17: Das ist neu in Kontakten

Die Kontakte-App ist eigentlich eine der unscheinbarsten Apps unter iOS: Sie hält alle Kontaktdaten zusammen, die alle anderen Apps verwenden. Mit iOS 17 hat Apple für ebendiese Daten ein großes Update spendiert: Zum einen kann man die eigene Kontaktkarte und die von Freunden und Verwandten etwas aufpeppen, zum anderen wird die Anrede vom System und von den Dritt-Apps etwas angepasster – man kann für sich passende Pronomen auswählen.

Passende Pronomina auswählen

Englisch ist in dieser Hinsicht etwas leichter: Mit „you“ kann man nur sehr selten etwas falsch machen, im Deutschen unterscheiden sich die Personal- (ich, du, er, sie, es) und Possessivpronomina (meins, deins, ihr, sein) nach Genus. iOS 17 macht es nun möglich, diese Unterscheidung für sich selbst in den Einstellungen zu treffen und so nicht mehr mit „Herr Kubiv“ (in unserem Fall) angeredet zu werden.

Wie das genau geht, haben wir in unserem Ratgeber beschrieben.

Kontakt-Poster festlegen

Die größte optische Änderung in der Kontakte-App sind Kontaktposter für sich selbst und für jeden weiteren Kontakt aus der Adressliste. Statt anonymen Monogramm-Kreisen erscheinen dann bei Anrufen oder in iMessages eigene Profilfotos, mit Vor- und Nachnahmen in ausgewählten Schriftarten.

Wie Sie Ihr eigenes Poster in der Kontakte-App einrichten können, haben wir in unserem ausführlichen Ratgeber beschrieben.

Immer aktuelle Bilder von Ihren Kontakten sehen