iOS 17: Das ist neu in Mail

In diesem Jahr hat Apple besonders viel Engagement in die Apps für Telefonate und SMS/Nachrichten gesteckt, etwa mit den Kontaktpostern oder den neuen Möglichkeiten für Sticker. Mail bekommt in diesem Jahr etwas weniger Aufmerksamkeit. Immerhin eine wesentliche Neuerung gibt es.

Einmalpasswörter oder Bestätigungscodes für den Login in bestimmte Systeme lässt man sich meistens auf das iPhone schicken – schon seit einigen Versionen erkennt iOS, dass es sich bei dem Inhalt der per Nachrichten eingetroffenen Botschaft um den Code handelt, den die offene Seite in Safari gerade benötigt und setzt ihn dort ein. Ab iOS 17 löscht die Nachrichten-App auf Wunsch derartige Messages sofort nach Gebrauch.

Mail passt sich in der Funktionalität an: Bekommt man Bestätigungscodes per E-Mail zugesandt, erkennt das Programm deren Zweck und überträgt sie zu Safari – man kann sich sogar direkt von Mail aus einloggen.

Apple

Diese Neuerung ist die einzige, die Apple auf seiner Website mit der Vorschau auf iOS 17 nennt, es haben sich aber noch einige weitere Kleinigkeiten geändert.

Nützliche Kleinigkeiten – und etwas für die Reise nach Sonoma

So werden nach Berichten von Beta-Testern die Icons von Anhängen in Mail etwas größer und damit besser lesbar dargestellt, ein einfacher Tap auf das Download-Symbol sichert die Datei, man muss sie also nicht noch vorher öffnen. Zudem wird man benachrichtigt, wenn man schon eine ältere Version der Datei heruntergeladen hat.

Als praktisch könnte sich ein neues Suchfeld erweisen, das sich einblendet, wenn man eine Mail in einen anderen Ordner oder Postfach verschieben will. Dazu tippt man jetzt auf das Ordner-Symbol unten und bekommt dann die mögliche Auswahl aller Postfächer angezeigt, hat bis dato aber keine Möglichkeit, einen bestimmten zu suchen.

Eine Neuerung in Mail für macOS Sonoma ist offenbar nicht in iOS 17 angekommen: Der Mail-Client auf dem Mac sortiert vor dem Antritt einer Reise alle damit befasste Mails im Eingangspostfach wieder oben ein – konnten wir auf dem iPhone bisher nicht reproduzieren.

