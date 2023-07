iOS 17: Das ist neu in Safari

Das neue Betriebssystem iOS 17 bietet viele kleine Verbesserungen, das gilt auch für die neue Version von Safari. Aktualisiert hat Apple meist unter der Haube, optisch hat sich der Browser für iOS 17 und iPadOS 17 kaum verändert. Es fallen aber doch einige interessante Verbesserungen auf.

Webseite vorlesen

Mit der Funktion Voice Over können Sie eine Webseite schon länger vorlesen lassen, diese Funktion mussten Sie aber bisher erst über die Bedienungshilfen aktivieren. Nun ist die Funktion in Safari immer verfügbar. Tippen Sie einfach auf das „AA“ Symbol, Sie erhalten eine Vielzahl an Optionen angezeigt. Neu ist hier die Funktion „Seite anhören“ zu finden. Per Antippen wird die Seite dann sofort vorgelesen.

Unter iOS 17 bietet Safari eine neue Funktion für das Vorlesen von Webseiten. IDG

Mehr Diskretion im Privat-Modus

Beim privaten Surfen (bei dem keine Webseitenaufrufe in der History landen) gibt es ebenfalls Verbesserungen. Optional aktiviert sich nun eine automatische Sperre, wenn Sie Safari längere Zeit nicht mehr genutzt haben. Sie müssen dann Safari erst per Face-ID oder Touch-ID entsperren, um wieder die Seiten aufrufen zu können. Ebenfalls neu: Sie können dem Privatmodus eine andere Suchmaschine zuweisen, etwa Duckduckgo.

Neue Sicherheitsfunktionen

Auch die Sicherheitseinstellungen können hat Apple verbessert. Über die Voreinstellungen kann der Nutzer etwa festlegen, dass die IP-Adresse verborgen wird. Unter Erweitert > Datenschutz findet sich eine weitere neue Option: Allgemein hat Apple den Schutz vor Trackern verbessert und bietet mehr Optionen für die Feineinstellungen. Auf Wunsch wird dieser Schutz bei beiden Surf-Modi oder nur im Privat-Modus aktiviert. Interessant: Wollen Sie den Verlauf, die Liste besuchter Webseiten löschen, können Sie dies nur für die letzte Stunde, den aktuellen Tag oder die beiden letzten Tage tun.

Die neue Safari-Version bietet Verbeserungen und neue Funktionen für mehr Datenschutz. IDG

Profile für mehrere Benutzer

Neu ist die Unterstützung mehrerer Benutzer. iOS 17 ist noch immer kein Mehrbenutzersystem, Sie können aber zumindest für Safari jetzt mehrere Benutzer-Profile definieren. Durch das Wechseln des Profils haben dann mehrere Personen ihre eigenen Favoriten, Verläufe und Tabs zur Verfügung. Für ein Familien-iPad sicher eine sehr nützliche neue Funktion.

2FA-Codes per E-Mail

Für immer mehr Webdienste benötigen Sie beim Anmelden einen zusätzlichen Anmelde-Code, etwa bei einer Paypal-Anmeldung. iOS kann solche 2FA-Codes automatisch in ein Anmeldeformular der Webseite eingeben. Bisher funktionierte dies aber nur bei der Zusendung des Codes per Nachrichten. Ab iOS 17 kann der Code auch bei der Zusendung per E-Mail eingesetzt werden.

Weitere Verbesserungen: Suche, Gruppen, Widgets

Es gibt aber noch weitere neue Funktionen, so ist die Gruppen-Verwaltung komfortabler und bei Aufruf des Webseitenverlaufs werden die Webseiten automatisch nach Tagen sortiert – das sorgt für deutlich mehr Übersicht. Die Suchfunktion von Safari hat Apple ebenfalls verbessert. Neu: Geben Sie bei Google “Wetter” ein, wird automatisch das aktuelle Wetter eingeblendet. Dazu greift das System auf Apples Wetter-App zurück. Nicht zu vergessen: Erstmals gibt es für Safari ein Widget! Allerdings ist diese Funktion auf die Leseliste beschränkt, Sie können mit dem Widget nur die letzten Einträge dieser Liste einblenden lassen.