iOS 17: Das ist neu in Notizen

Apples Notizen-App ist zu Recht in den letzten Jahren immer beliebter geworden, mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma wird der Informationsverwalter sogar noch funktionsreicher. Neben der Option, Notizen zu verlinken, ist die Verwaltung von PDFs eine wichtige Neuerung.

Link zu einer anderen Notiz setzen

Mit iOS 17 können Sie in einer Notiz per Kontextmenü einen Weblink oder Link zu einer anderen Notiz setzen – wie dies bei vielen Konkurrenten bereits üblich ist. Das kann sinnvoll sein, wenn diese Notiz weitere Informationen zu einem Thema enthält oder wenn Sie mehrere Notizen miteinander verknüpfen wollen.

Wählen Sie eine Stelle in einer Notiz aus, etwa ein Wort, und rufen Sie per Antippen das Kontextmenü auf. Wählen Sie hier die Option “Link hinzufügen” aus. In dem sich öffnenden Fenster können Sie nun wahlweise einen Weblink oder Link zu einer Notiz ergänzen und den Linknamen ändern. Wollen Sie eine Notiz auswählen, müssen Sie den Titel dieser Notiz eintippen. Oft genügt schon ein Teil des Titels, Sie erhalten während der Eingabe passende Notizen aufgelistet.

Sie können auf Webseiten oder andere Notizen verlinken. IDG

Beim Antippen eines solchen Notizen-Links wird automatisch die verlinkte Notiz geöffnet. Unter der neuen macOS-Version Sonoma ist diese Funktion übrigens einfacher nutzbar, etwa per command-K.

Tipp: Wenn Sie zwei Rechtspfeile eingeben “>>” blendet das System die Titel der letzten Notizen ein. Sie können so schnell einen Link zu einer Notiz ergänzen.

Neue Formatierungsoptionen

Es gibt zudem einen neuen Schriftstil. Wählt man als Schriftart den Stil “Proportional” erhalten Sie eine etwas moderner wirkende Schrift, die außerdem einen grauen Hintergrund bekommt. Ebenfalls neu ist die Option, eine Notiz in Pages zu öffnen. Unter den Einrückungsmethoden findet sich nun die Unterstützung einer “Blockquote”, wie man es aus einer zitierten E-Mail kennt. Man kann so etwa ein Zitat besonders hervorheben.

Blockquote und eine neue Proportionalschrift gehören zu den Neuerungen. IDG

Mehrere PDFs in einer Notiz verwalten

Schon unter früheren Versionen konnten Sie in einer Notiz PDFs sammeln und aufrufen, die Optionen waren aber begrenzt. So können Sie unter iOS 16 PDFs nur wahlweise als Thumbnail oder große Vorschau verwalten – dazu wählt man per Kontextmenü zwischen der Ansichtsart „Große Bilder“ oder „Kleine Bilder“. Neu: Unter iOS 17 stehen jetzt gleich drei Ansichten zur Verfügung. Dazu tippen Sie auf die drei kleinen Punkten neben dem Dateinamen, drei Größen stehen dann per Kontextmenü zur Wahl: Klein (Symbolbild), Mittel und Groß.

Im Unterschied zur Vorversion können Sie diese Ansichten außerdem einzeln anwenden, etwa ein PDF als Mini-Bild, das andere als Großansicht. Ändern lässt sich die Darstellungsgröße auch ganz einfach über das Zusammenziehen oder Auseinanderziehen der Finger. Mit der Option “Übersicht” öffnen Sie das PDF in einem separaten Fenster.

Die Anzeigegröße ist einstellbar IDG

Seitenvorschau

Oben links im Titel eines eingebetteten PDFs sehen Sie die neue Option „Miniaturen einblenden“. Bei einem PDF mit mehreren Seiten können Sie hier eine Miniaturvorschau der PDF-Seiten auflisten und zu einzelnen Seiten wechseln. Wichtig ist die Ansicht aber auch für die Bearbeitung des PDFs. Mit dem Befehl “Miniaturen ausblenden können Sie die Seiten wieder ausblenden.

Miniaturen IDG

PDF bearbeiten

Über das Antippen einer Einzelseite in der Miniaturansicht können Sie weitere Optionen aufrufen, um die Seiten zu verwalten. Die Seiten kann man nach links oder rechts drehen, eine leere Seite einfügen, eine Seite kopieren und an anderer Stelle einsetzen. Auch der Import von Dokumenten ist möglich. Sie können die neue Datei ergänzen oder Scannen: Also Seiten per Kamera abfotografieren und direkt einfügen.

Miniaturen IDG

Apple iPad 10,9” (2022, 10. Gen.) WiFi 64 GB Silver Preis beim Test: From $449 Aktuell bester Preis:

Formulare ausfüllen

Verbessert hat Apple ebenso die Erkennung von Formularen. Erkennt das System ein Formularfeld in einem PDF – beispielsweise einer Anmeldung – soll das Feld automatisch erkannt werden.