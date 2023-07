JBL Reflect Aero TWS im Test – Sportliche Konkurrenz zu den Airpods

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gutes adaptives Noise-Canceling

sehr guter Sitz

IP68

günstiger Preis

guter Klang

sehr gute App Kontra Ladebox nicht Qi-fähig

etwas spitzer Klang

R/L-Kennung schlecht zu erkennen Fazit Mit den Reflect Aero TWS hat JBL einen rundum gelungene In-Ear Kopfhörer im Programm. Für den Reflect Aero TWS sprechen ein gutes adaptives Noise-Canceling, ein sehr guter Sitz auch beim Sport und seine Unempfindlichkeit gegenüber Nässe und Staub. Auch klanglich liefert er, was die Mittelklasse verspricht, ordentlichen Sound, der über den Equalizer gut an die eignen Bedürfnisse anzupassen ist.



Große Schwächen leistet er sich nicht, es sei denn, man liebt klassische Musik und Jazz, aber akustische Instrumente sind für Bluetooth-Kopfhörer eh eine harte Nuss. Wer mehr Klang möchte, wird in dieser Preisklasse nichts Besseres finden und muss sehr viel mehr Geld investieren. Für uns daher ein Preis-Leistungstipp.

Die Reflect Aero TWS von JBL sind speziell für Musikhörer entwickelt, die sich gerne sportlich bewegen. Möglich macht das die Kombination aus sogenannten Powerfins und Oval Tubes. Die Powerfins sind kleine Flügel, die ihren Halt in der Ohrmuschel finden und die Oval Tubes Anpassungen für den Ohrkanal.

Für die individuelle Anpassung an das persönliche Ohr sind im Lieferumfang je drei Paar der Powerfins und Oval Tubes enthalten. Der Test „Meine beste Passform finden“ in der JBL-Headphones-App hilft einem, die richtige Passform zu finden.

Weiter im Lieferumfang ist neben einem USB-C-Ladekabel die praktische Ladebox. Diese verfügt als besonderes Schmankerl über eine kurze Schlaufe, die wir in unserem Test nicht mehr missen wollten.

Praxis ohne Hindernisse

Die Reflect Aero TWS bringen alles mit, was moderne In-Ear-Kopfhörer haben sollten. Das ist zum einen Bluetooth 5.2, adaptives Noise-Canceling, Touch-Bedienung und Staubschutz und wasserdicht nach IP68. JBL gibt sogar an, dass sie in einer Tiefe bis zu 1,5 Meter 30 Minuten lang genutzt werden können. Sogar in Salzwasser.

Das adaptive Noise-Canceling nutzt vier Mikrofone, um die Umgebungsgeräusch zu analysieren und eine Smart-Ambient-Funktion passt sich automatisch an. Das funktionierte bei uns im Test sehr gut. Sowohl auf einer Flugreise als auch im Auto (als Beifahrer) oder in einer Umgebung mit vielen Menschen. Das Noise-Canceling ist nicht extrem stark, lässt sich gut anpassen und JBL hat sogar eine Gehörgangskompensation und einen Gehörgangstest in die App integriert.

Die Mikrofone sind natürlich auch für das Telefonieren sehr gut geeignet und zur Verbesserung der Anrufqualität sind gleich sechs Mikrofone aktiv. Das Resultat ist eine gute Sprachverständlichkeit, allerdings leidet die Natürlichkeit der Stimme unter den elektronischen Helferlein.

Einen kraftvollen Sound soll ein 6,8-mm-Treiber erzeugen. Seinen Job macht er auch recht gut. Es fehlt ihm, wie bei so vielen In-Ear Bluetooth-Kopfhörern an einer natürlichen Spritzigkeit, klingt aber nicht unangenehm. Der jungen und sportlichen Zielgruppe angemessen, gefällt der Sound bei Hip-Hop, Dance und Pop. Mit dem Equalizer in der App lässt sich dieser sehr gut den eigenen Vorstellungen anpassen.

In das kleine Gehäuse passt kein dicker Akku, trotzdem reicht die Kapazität für rund sieben Stunden Musik. Die Ladebox bietet rund 16 Stunden extra Power. Bei aktiven Noise-Canceling reduziert sich die Spielzeit um mindestens eine Stunde. Aufgeladen sind die Reflect Aero TWS schnell, JBL gibt eine Spielzeit von vier Stunden nach 15 Minuten Ladezeit an, was in unserem Test ungefähr hinkommt. Die Ladebox kann nur über den USB-C-Anschluss geladen werden.

Thomas Bergbold

Eine App mit vielen praktischen Funktionen

Die Headphone-App von JBL zeigt sich ausgereift und voll mit praktischen Funktionen. Neben der schon erwähnten Konfiguration des adaptiven Noise-Canceling und den Tests für die richtige Passform, glänzt die App mit noch weiteren praktischen Funktionen.

Zum Beispiel der Tastenkonfiguration für die Musiksteuerung, den Sprachassistenten, Voice Aware und einem „Auto Play & Pause“, um nur einige zu nennen. Eine bei Bluetooth-Kopfhörern wichtige Funktion, der Equalizer darf nicht fehlen, und der ist bei JBL sehr gut umgesetzt.