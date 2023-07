Statt 60 Euro nur heute gratis: Diese iPhone-App schützt Ihre Daten

“Exif Metadata Editor & Photo“ ist eine normalerweise recht teure App – etwa 60 Euro zahlt man dafür regulär. Doch nur heute gibt es einen speziellen Deal – man lädt die App ganz normal herunter und wählt dann im weiteren Prozess “0,00 € forever – Free for 24h”, was wohl bedeuten soll, dass man diese Option nur 24 Stunden lang verfügbar hat, bis sie wieder verfällt. Auch andere Möglichkeiten werden angeboten, aber diese ist am weitestgehenden.

Exif Metadata Editor & Photo gratis herunterladen

Anschließend hat man eine leicht editierbare Oberfläche der gewählten Bilder aus Apple Fotos zur Verfügung, um vielleicht das Datum der Aufnahme und die Uhrzeit zu verändern, ebenso den Ort – sehr praktisch, um ihn beispielsweise nachträglich hinzuzufügen, etwa bei älteren Fotos, die man noch nicht mit dem iPhone und GPS gemacht hat.

Man kann die Location auch komplett entfernen. Auch weitere wichtige Exif-Daten wie Schlagwörter/Keywords, Details wie die Sättigung des Bildes oder auch das Copyright lassen sich hinzufügen und entsprechend den eigenen Wünschen eintragen. Man kann auch jederzeit zum Original mit den ursprünglichen Metadaten zurückkehren oder sie komplett entfernen, was etwa vor dem Posten in sozialen Netzwerken sehr sinnvoll sein kann.

Interessant ist ferner, dass die App Stapelverarbeitung bietet, sodass man gleich mehrere Fotos in einem Rutsch entsprechend bearbeiten kann.

Wenn man den Standort und die Uhrzeit des gemachten Fotos auf dem iPhone editieren will, benötigt man eigentlich gar keine Dritt-App. Seit einigen iOS-Versionen ist diese Funktion nativ in der App vorhanden. Und so gehen Sie vor: Öffnen Sie das gewünschte Foto in der Foto-App;

Wischen Sie in der Einzelansicht nach oben. Alternativ tippen Sie auf den ⓘ-Button unter dem Bild. Es blenden sich Funktionen wie “Untertiteln” ein, hier können Sie Ihre Schlüsselwörter eintragen, um die Fotos besser zu finden. Bei Datum ist die Fläche “Anpassen” für die Veränderung zuständig. Ähnlich funktioniert es mit dem Standort: Tipp man auf “Anpassen” kann man den Standort händisch eingeben oder in der Karte suchen.

Auch Stapelbearbeitung des Datums und Standortes funktioniert, indem Sie mehrere Bilder auswählen und in der unteren Leiste auf das Symbol mit drei Punkten im Kreis tippen.

“Exif” steht kurz für “Exchangeable Image File Format”. Näheres dazu erfährt man bei Wikipedia. Zur App selbst geht es hier. Sie setzt mindestens iOS 15 oder iPadOS 15 voraus – auf dem Mac wenigstens macOS 12, und zusätzlich ist ein M1-Prozessor oder höher erforderlich!

Eine gegenüber dem regulären Preis günstigere Alternative ist “Exif Viewer” von Fluntro für 2,99 Euro im App Store.