iPhone 15 Pro Max: Apple plant kräftigen Preisaufschlag

Die ersten Gerüchte, das iPhone 15 könnte teuerer werden, waren bereits im Januar im Umlauf, diese hatte damals ein Weibo-Account verbreitet. Seit diesem Frühling aber stimmen dem Gerücht unterschiedliche Marktbeobachter zu: Dan Ives von Wedbush Securities hatte vor zwei Wochen ebenfalls gemeint, die Pro-Reihe des iPhone 15 werde zumindest in US-Dollar mehr kosten als das iPhone 14.

Einen Teil dieser Einschätzung greift auch Jeff Pu von Haitong International Securities auf (via “Macrumors”). Nach seiner Einschätzung wird Apple sein Max-Modell preislich vom Rest noch etwas abheben. Apple will angeblich seinem größten Modell eine exklusive Kamera-Funktion spendieren: Eine Periskop-Kamera mit fünffachen bis sechsfachen optischen Zoom. Eine Tele-Kamera wird auch in einem “normalen” Pro-Modell eingebaut, bislang ist sie zu einem dreifachen Zoom fähig, voraussichtlich wird das beim iPhone 15 Pro bleiben.

So teuer wird das Pro Max

Aktuell kostet das iPhone 14 Pro Max 1.099 US-Dollar (in den USA), Pu spezifiziert nicht, um wie viel sich das Modell verteuern kann. Dan Ives rechnet mit einem Aufschlag von 200 US-Dollar, somit würde das iPhone 15 Pro Max ab 1.299 US-Dollar kosten, wenn es im Sommer auf den Markt kommt.

Der Schritt ist für Apple nachvollziehbar, bereits im Herbst wurde klar, dass das Max der Vorgängergeneration die Verkäufe von iPhone 14 Plus kannibalisiert: Beim gleichen Display und vergleichbaren Preis bietet Pro Plus eine bessere Kamera und einen leicht besseren Akku. Zwar kann Apple die Preise beim iPhone 14 Pro Max nicht mehr legitimiert heben, so wird das iPhone 15 Plus das gleiche Problem haben wie sein Vorgänger. Mit dem deutlichen Preisunterschied zwischen Pro und Pro Max werden wohl die künftigen Generationen klarer in eigene Produktnischen gerückt.

Wie sich die Preise für die künftigen iPhones in Deutschland gestalten, steht auf einem anderen Blatt. Im vergangenen Jahr hat Apple die Euro-Preise kräftig angehoben, was einem schwachen Wechselkurs geschuldet war. Nun hat der Euro gegenüber dem US-Dollar seine Positionen wieder gestärkt, zumindest bei den Einsteiger-Modellen erwarten wir hierzulande keine Preiserhöhungen. Wenn Apple sein Pro Max stärker als Profi-Gerät herausheben will und die Preise dafür um 200 US-Dollar hebt, kann man auch in Deutschland für das Gerät höhere Preise erwarten.

