Statt 2,99 Euro jetzt kostenlos: Monopoly Sudoku fürs iPhone

Monopoly Sudoku von Marmalade Game Studio und Hasbro ist eine Spiele-App, für die man regulär (und weiterhin auch auf Android-Smartphones) knapp drei Euro zu bezahlen hat. Aktuell gibt es diese aber für das iPhone (ab iOS/iPadOS 10) kostenlos.

“Mit Mr. Monopoly lernst du in wenigen Minuten Sudoku!”, versprechen die Entwickler dazu. Im Spiel selbst gibt es dazu Tipps, im Wettbewerb gegen andere gewinnt man, wenn man das Gitter am schnellsten löst. So kann man alleine üben oder im Mehrspielermodus gegen andere antreten. Die App ist prinzipiell werbefrei und bietet die Möglichkeit, immer neue Avatare anzulegen.

Die App findet im App Store auch eine gute Bewertung von 4,5 – Kritik gibt es an der Datenverwertung. Darauf antwortet der Entwickler: “Sie können Monopoly Sudoku auch dann spielen, wenn Sie die Datenerfassung verweigern, es stehen jedoch nur Offline-Spielmodi zur Verfügung. Für Multiplayer-(Online-)Modi müssen wir Ihre Spieldaten mit dem Multiplayer-Dienst eines Drittanbieters teilen, den Monopoly Sudoku verwendet, andernfalls wäre dies nicht möglich. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, nur Spieldaten.”

Wer es selbst ausprobieren möchte – die App findet sich hier in Apples App Store für iOS und iPadOS.