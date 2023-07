Von wegen Dunkelrot: iPhone 15 Pro erlebt “blaues Wunder”

Wir hatten es selbst erst kürzlich berichtet, dass aufgrund von Gerüchten auf der chinesischen Plattform Weibo das neue iPhone 15 (Pro) mit der neuen Farbe Dunkelrot erscheinen sollte. Das könnte sich aber als Ente erweisen, meint der Twitter-User Unknownz21, der eher ein dunkles Blau vorhersieht.

Wie Macrumors einordnet, hat Unknownz21 schon mehrere korrekte Details darüber geliefert hat, was von den iPhones der nächsten Generation zu erwarten ist sowie genaue Informationen über andere Apple-Geräte wie die Vision Pro.

Der blaue Farbton soll demnach in einem neuen Titan-Material erhältlich sein und eine gebürstete Oberfläche haben – anders als der Edelstahl, den Apple in der Vergangenheit bot. Die Farbe soll dem Blau ähneln, das Apple für die iPhone 12 Pro verwendet hatte, dabei aber dunkler wirken und mehr Grautöne enthalten. Dies soll besser zur Titanoberfläche passen.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB dunkellila

Macrumors hat zur Illustration eine Reihe von Bildern erstellt, die den erwarteten blauen Farbton zeigen. Zu den Gerüchten über eine tiefrote Farbe für die iPhone 15 Pro-Modelle meint Unknownz21, er habe keine Anzeichen gesehen, dass diese Farbe in Entwicklung sei. Die blaue Farbe dagegen wurde auf iPhone 15 Pro-Prototypen verwendet, was darauf hindeutet, dass die blaue Farbe die endgültige Farbe sein könnte, an der Apple arbeitet.

Lesetipp: iPhone 15 – Warum sich das Warten wirklich lohnt

Ganz sicher kann man sich aber auch mit dieser Meldung nicht sein: Laut Macrumors besteht immer noch die Möglichkeit, dass Apple die blaue Farbe nur verwendet, um die PVD-Beschichtung des neuen Titan-Materials zu testen, aber bei der Markteinführung des iPhone 15 Pro zu einer anderen Farbe – wie vielleicht das zuvor verbreitete Gerücht über eine dunkelrote Farbe – übergeht.

Apple iPhone 14 128 GB blau

Doch die blaue Farbe, die für Prototypen verwendet wird, deutet Macrumors zufolge dennoch und wahrscheinlich darauf hin, dass es sich um eine der Farboptionen handelt, die Apple für die nächste Generation von Smartphones bereitstellen will. Macrumors hat nach eigener Auskunft umfangreiche “Beweise” gesehen, die bestätigen, dass Apple die blaue Farbe für Prototyp-Versionen des iPhone 15 Pro verwendet hat.

Lesetipp: iPhone 15 – Warum ich mir das Pro-Modell kaufen werde

Das mutmaßliche Blau soll die Farben Silber, Spacegrau/Spaceschwarz und Titangrau begleiten, wobei letztere Farbe ein helleres Silbergrau sei als der Spacegrau/Spaceschwarz-Ton.