iOS 17: Neue deutsche Siri-Stimme aus “50 Shades of Grey”

Die Kollegen von “Macerkopf” haben herausgefunden, dass ab iOS 17 Beta 3 Siri zwei neue Stimmen erhalten hat – auf Deutsch.

Ruft man nämlich die Einstellungen auf dem iPhone aus und wechselt in den Bereich “Siri und Suchen”, kann man im Bereich “Siri fragen” zu den Stimmen von Siri wechseln. Seit Kurzem stehen dort vier Optionen zur Verfügung: Neben den ursprünglichen “Stimme 1” (männlich) und “Stimme 2” (weiblich) erscheinen dort noch “Stimme 3” und “Stimme 4”.

Stimme 3 ist weiblich und im Gegensatz zur Stimme 2 etwas höher im Ton und leicht heller. Auch die männliche Stimme 4 ist im Gegensatz zu der Stimme 1 etwas höher und leicht heller.

Während die Inhaberin der ersten deutschen Siri-Stimme bereits seit Jahren bekannt ist, – in der ersten Generation des Sprachassistenten unter iOS 5 und iOS 6 war das die Synchronsprecherin Heike Hagen, – kann man über die heute eingesetzten Sprachschauspieler nur raten. Den Gerüchten zufolge hat die erste deutsche Siri-Stimme in der männlichen Variante der Schauspieler Tobias Nath eingesprochen.

Ein Macerkopf-Leser wollte in der alternativen weiblichen Stimme die Synchronsprecherin Anja Stadlober erkannt haben. Die Synchronsprecherin vertont vor allem die Rollen von Emma Stone, Mila Kunis und Rita Ora, die letztere hatte in drei Filmen von “50 Shades of Grey” gespielt. Eine Stimmprobe von iOS 17 und eine Hörprobe von Stadlober als Olive Penderghast (gespielt von Emma Stone) in “Einfach zu haben” klingen nicht unähnlich, 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht.

Denn die Siri-Stimme ist synthetisiert und klingt selbst nach Bearbeitung von schlauen Apple-Algorithmen doch recht gleichmäßig, wenn nicht eintönig. Der Monolog von Olive ist aber emotional aufgeladen, mit Höhen und Tiefen. Wir haben zudem auch die Erfahrung gemacht, dass selbst bei Heike Hagen die Stimmproben aus ihrem Portfolio leicht anders klingen als die für Siri ausgeliehene Stimme.

Die entsprechenden Hörproben haben wir unten verlinkt:

Heike Hagen in “Marseille”

Tobias Nath – “Universum”

Anja Stadlober

