iPad-Daten auf externe Festplatte, via Cloud oder Airdrop sichern – so geht’s

Sie haben jede Menge Fotos auf Ihrem iPad oder iPhone gespeichert, wollen diese aber zur Sicherheit auf einem anderen Speichermedium sichern? Kein Problem! Sie können auf verschiedene Art und Weise vorgehen, wobei unser letzter Vorschlag wohl der beste ist.

1. Ab in die Cloud

Je nach dem, wie groß die Dateien sind, können Sie diese auch leicht in die Cloud auslagern. Egal, ob Dropbox, Google Drive oder iCloud. Wählen Sie einfach die Fotos aus, tippen Sie auf das “Teilen”-Icon und wählen Sie das Symbol Ihres Cloud-Anbieters.

Auf Apple-Geräten müssen Sie jedoch iCloud-Fotos gezielt aktivieren.

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Fotos aus Aktivieren Sie iCloud-Fotos

Damit wird die gesamte Mediathek automatisch in die iCloud hochgeladen.

iCloud gratis oder bezahlt: Wann lohnt sich das iCloud-Abo für mich?

2. Airdrop an anders Apple-Gerät

Sollten Sie etwa ein iPad zurücksetzen und anschließend verkaufen wollen, sichern Sie unbedingt vorher die Fotos! Sie können eine Foto-Auswahl auch leicht via Airdrop an ein anderes Apple-Gerät verschicken. Berücksichtigen Sie jedoch, dass das den Speicher reduziert. Gerade bei größeren Dateimengen kann es zu Problemen bei Airdrop (hier finden Sie die Lösung!) kommen. Der beste Weg zur Datensicherung ist daher unser nächster Vorschlag.

3. Externe Festplatte

Die externe Festplatte ist wohl der schnellste und gleichzeitig sicherste Weg. Der Datentransfer wird nicht durch langsames Internet oder zu große Datenmengen via Airdrop unnötig in die Länge gezogen, zudem können Sie die Festplatte jederzeit auch ohne Internetverbindung an andere Geräte anschließen.

Neue iPad-Modelle können Sie direkt via USB-C mit der Festplatte oder Speicherkarte verbinden, ansonsten benötigen Sie einen Adapter, wie etwa ein Lightning-auf-SD-Kartenlesegerät.

Lightning-auf SD-Kartenlesegerät bei Amazon für 19,99 Euro kaufen

Sie haben noch keine externe Festplatte? Wir empfehlen die Samsung Protable SSD T7. Derzeit gibt es verschiedene Modelle im Angebot bei Amazon: