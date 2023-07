Apple Magsafe Powerbank: Extrem nützlich – um 25 % reduziert

Morgen startet der Prime Day bei Amazon, an dem Prime-Kunden 48 Stunden lang gute Schnäppchen machen können. Doch schon im Vorfeld gibt es gute Angebote aus dem Apple-Universum. Eins davon ist die Original-Magsafe-Powerbank von Apple, die momentan rund 90 Euro auf Amazon kostet, der Original-Preis des Herstellers beläuft sich auf 119 Euro. So spart man dabei rund 30 Euro, ein Rabatt von knapp 24 Prozent, was bei Apple unüblich ist.

Apple Magsafe Batterie für 90 Euro auf Amazon kaufen

Wir haben die Magsafe-Batterie von Apple in unserer Reihe „Die besten Magsafe-Powerbanks“ getestet und für empfehlenswert befunden. Zum einen ist der Akku mit den Mini-iPhones 12 und 13 kompatibel, das sind erstaunlicherweise recht wenige Konkurrenzprodukte.

Lesetipp: Die besten Magsafe-Powerbanks im Test

Zum anderen können Sie die Magsafe-Powerbank mit einem Netzteil (27 Watt) und einem Lightning-Kabel schnell aufladen, wenn Sie auf dem Sprung sind. Anders als die Dritt-Hersteller integriert sich der Magsafe-Akku vollkommen ins System: Das Akku-Widget zeigt den Ladestand der externen Batterie, bei Überhitzung wird der Ladevorgang gestoppt, auch das intelligente Laden wird vom Apple-Gerät unterstützt.

Lesetipp: Die besten iPhone-Angebote zum Prime Day

Ein nicht offensichtlicher Vorteil der Magsafe-Batterie von Apple: Falls das iPhone 15 wie erwartet mit einem USB-C-Anschluss kommt, wird Magsafe zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner in gemischten Lightning-USB-C-Haushalten. Das heißt, die Batterie kann ihr iPhone aufladen, egal ob Sie ein Kabel dabeihaben oder nicht. Selbst, wenn ein „falsches“ Kabel mitgenommen haben, wird Ihr iPhone mit Strom versorgt. Magsafe ist generell mit dem Ladestandard Qi kompatibel, so kann man theoretisch auch andere, ältere Smartphones ab dem iPhone 8 aufladen.

Aktuell bester Preis: Apple Magsafe Batterie