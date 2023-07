iPad 9 und iPad Air bei Amazon Prime zum Tiefstpreis verfügbar

Vom 11.07.2023 bis 12.07.2023 finden die Amazon Prime-Days statt – mit zahlreichen Rabatten für Prime-Kunden. Auch zwei Apple-Tablets sind reduziert zu haben, zumindest solgange Vorrat reicht.

iPad 9

Eigentlich gibt es mit dem iPad 10 bereits den Nachfolger des iPad 9, Apple hat das 2021 vorgestellte iPad 9 aber weiterhin im Programm behalten – als günstiges Einsteigermodell. Warum auch nicht, in unserem Test zeigte das alte Modell fast keine Schwächen.

Apple 2021 iPad 10,2″ 64 GB – Silber 9. Generation für 339 statt 429 Euro

Apple 2021 iPad 10,2″ 256 GB – Silber 9. Generation für 517 statt 629 Euro

iPad Air 2022 mit M1-Chip

Das iPad Air hat keine echten Schwächen, der neue M1-Chip und die gute Front-Kamera sind ein echtes Plus – so läuft auf dem iPad Air sogar das neue Final Cut Pro. Das iPad Air war schon immer die stärkste Konkurrenz für das iPad Pro, auch preislich gibt es hier allerdings kaum noch Unterschiede. Etwas mager ist allerdings der Speicherplatzt beim Basismodell. In unserem Test überzeugte und das iPad Air als das iPad mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Blau 5. Generation für 639 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Pink 5. Generation für 649 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Pink 5. Generation für 869 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Blau 5. Generation für 849 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Space Grau 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Starlight 5. Generation für 639 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Starlight 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Violett 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air Wi-Fi + Cellular 256 GB – Blau 5. Generation für 1069 statt 1169 Euro

Weitere Deals zum Amazon Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Weitere Deals finden Sie in unserer Deals-Übersicht.