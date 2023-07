Macwelt am Morgen: 11.7.22 – Sommerschlussverkauf

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Prime Day mal wieder – oder sogar deren zwei, heute und morgen. Auch wir kommen nicht umhin, Ihnen die besten Angebote zu präsentieren – und was wir schon vorbereitet haben, ist nicht von schlechten Eltern.

Apple-Produkte gibt es noch nicht so lange auf Amazon – der Hersteller hat auch einen Rest von Kontrolle darüber behalten, welche Produkte es rabattiert gibt und welche nicht. In den vergangenen Jahren waren das gerne mal Auslaufprodukte wie der iMac 27 Zoll oder die Apple Watch des vorigen Jahres.

In diesem Jahr ist es auch nicht so, dass es auf alle Apple-Produkte bei Amazon heute und morgen Rabatt geben würde, aber immerhin sind doch einige Schmankerl dabei, über die wir Sie gerne unterrichten würden. Die Apple Watch Series 8 zum günstigeren Preis hat uns positiv überrascht, sonst hatte es zu Aktionen wie Prime Day und Black Friday nur das nicht mehr bei Apple verkaufte Vorjahresmodell gegeben. Und auch den Apple Pencil 2 bekommt man zu höchst anständigen Preisen in diesem Jahr.

Für das iPhone sehen wir die ein oder andere stark ausgestattete Variante der 13er-Reihe zum Preis des Modells mit der kleinsten Speicheroption. Gewissermaßen gibt es die 512 GB heute zum Preis der 128 GB – kann man machen.

Grämen Sie sich nicht, wenn Sie heute vor lauter Angebotstickern im deutschen Internet kaum noch etwas anderes sehen. Wir halten für Sie die Augen offen und berichten, wenn sich in Cupertino noch etwas anderes tut. Zum Beispiel könnte Apple jetzt mal den Startschuss zum Public Beta Test von iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma geben – wir vermelden das, wenn es so weit ist.