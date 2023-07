Warum “Hijack“ auf Apple TV+ süchtig macht – Erste Folge kostenlos ansehen

Was ist der Unterschied zwischen Apple TV+ und allen anderen großen Streaming-Anbietern? Fragen Sie mal Ihre Familie, Freunde oder Arbeitskollegen, welche Serie für sie stellvertretend für einen Streaming-Anbieter steht und Sie werden wohl unterschiedliche Antworten bekommen. Stranger Things, Narcos, Haus des Geldes, The Mandalorian, The Grand Tour, This Is Us, Die Ringe der Macht, Last One Laughing: Netflix, Disney+ und Amazon Prime bieten Serien, von denen jeder wohl schon mal mindestens ein oder zwei Episoden gesehen hat – wenn nicht sogar ganze Staffeln.

Und Apple TV+? Ted Lasso (jetzt im Probeabo anschauen) ist wohl die beliebteste und daher auch erfolgreichste Serie auf Apples noch junger Streaming-Plattform, immerhin geht die Fußball-Serie in die dritte Staffel. Aber sonst? Es ist nicht so, dass Apple TV+ keine große Auswahl an guten Filmen und Serien hätte. Cherry (mit Tom Holland) zählt bis heute zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, auch For All Mankind oder The Morning Show sind Serien, in die Sie unbedingt mal reinschauen sollten.

Doch aus irgendeinem Grund scheint Apple TV+ kein Streaming-Anbieter zu sein, auf den sich die Masse einigen kann. Was schade ist, denn immerhin hat die neue Serie Hijack mit Idris Elba großes Potenzial dazu, die Serie zu werden, von der jeder behaupten kann, sie gesehen zu haben. Die erste Episode können Sie sogar kostenlos schauen!

Hijack: Spannung ab der ersten Minute

Hijack ist Apples neuer Echtzeit-Thriller: Über sieben Stunden respektive sieben Folgen erleben Sie eine Flugzeug-Entführung der besonderen Art. Dabei haben wir als Zuschauer Glück, denn wenn der Plan der Entführer aufgegangen wäre, hätte die Entführung des Fluges von Dubai Richtung London erst drei Stunden vor Landung begonnen und die Serie somit erheblich verkürzt.

Oder wir hätten den mit besonderen Talenten ausgestatteten Sam (Idris Elba) vier Stunden beim Musikhören beobachtet (natürlich mit Beats-Kopfhörern, offensichtliche Produktplatzierungen in Apple Originals gehören dazu wie das Amen in der Kirche). Da die Entführung aber um ein Haar aufgedeckt worden wäre, mussten die Entführer improvisieren – und das Chaos beginnt.

Mit einer Flugzeugentführung erfindet Apple TV+ das Thriller-Rad nicht neu, doch haben Sie schon mal erlebt, dass sich ein Flugzeugpassagier auf die Seite der Entführer schlägt? Eben! Sam „will aber nur nach Hause“, zu seiner Familie, in der nicht alles rund läuft – und setzt dafür seine besonderen Verhandlungs-Talente ein, um den Entführern das zu geben, was sie wollen (oder sie das zumindest glauben zu lassen).

Ab der ersten Minute stellen sich den Zuschauern dutzende Fragen: Was wollen die Entführer? Wer hat Dreck am Stecken? Was ist Sams nächster Schachzug? Das Besondere an der Serie ist, dass die Spannung niemals abnimmt. Egal, ob in der Luft im gekaperten Flugzeug oder am Boden, wo Eve Myles (bekannt aus Torchwood) versucht herauszufinden, was beim Flug Kingdom Airlines KA29 nicht stimmt. Die Serie hat ihre brutalen Momente, setzt diese aber sparsam ein. Beeindruckend ist vor allem das Setting: Apple hat sich nicht lumpen lassen und als Filmset einen kompletten Airbus A330 im Maßstab 1:1 nachgebaut. Sogar das Cockpit war funktionstüchtig.

Die Serie macht von der ersten Episode an süchtig, jeden Mittwoch erscheint eine neue Episode. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen bereits vier Episode zum Streamen bereit.

Erste „Hijack“-Folge kostenlos anschauen – so geht’s

Sie müssen nicht zwangsläufig ein Probeabo abschließen, um die erste Folge von Hijack oder anderen „Apple TV+“-Serien sehen zu können. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Klicken Sie hier, um zu Hijack auf Apple TV+ zu gelangen Klicken Sie auf „Kostenlose Folge wiedergeben“ Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an

Anschließend können Sie die erste Folge anschauen. Wenn Sie die restlichen Episoden sehen möchten, schließen Sie hier ein Probeabo ab.