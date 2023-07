Russischer U-Boot-Kommandant beim Joggen getötet – was Strava damit zu tun hat

Stanislaw Rzhyzkiy wurde gestern früh im russischen Krasnodar mit vier Schüssen getötet, das bestätigen russische Behörden. Die Umstände des Todes von Rzhyzkiy eignen sich jedoch für einen Techno- oder Polit-Thriller: Bislang bestätigen die Behörden gegenüber der Presse, dass der Mann am frühen Morgen des 10. Juli in einem Park in Krasnodar unterwegs war. Sein Mörder hat auf ihn mindestens vier Schüsse abgefeuert, diesen ist der Mann erlegen.

Rzhyzkiy war bis zu seinem Tod bei einer Mobilisationsbehörde des russischen Militärs eingestellt, davor war er aber der Kommandant auf den beiden russischen U-Booten “Alrosa” und später “Krasnodar”. Ukrainische Medien wollen erfahren haben, dass die “Krasnodar” am 14. Juli 2022 mehrere “Kalibr”-Raketen auf die ukrainische Stadt Vinnyzja abgefeuert hat. Dabei sind 27 Zivilisten ums Leben gekommen.

Der ukrainische Geheimdienst GUR hat heute eine Pressemitteilung zum Tod von Rzhyzkiy veröffentlicht, mit bis dahin unbekannten Details: Er war gegen sechs Uhr morgens im Park beim Joggen unterwegs, auf ihn wurden mindestens sieben Schüsse abgefeuert. Zur besagten Uhrzeit hat es in Krasnodar stark geregnet, weshalb sich bislang keine Zeugen finden.

Später wurde auf Twitter das Strava-Profil von Rzhyzkiy veröffentlicht. Der Mann war offenbar ein passionierter Jogger, der seine Erfolge mittels des Sportdienstes dokumentierte. Sein Profil war und ist bei Strava öffentlich, was heißt, jeder auf der Plattform konnte seine Routen, Joggingzeiten und somit Gewohnheiten nachverfolgen.

Ух, бля, у цього дурачка була відкрита Страва і постійний маршрут бігу… Як же його можна було підстерегти???https://t.co/OCLJt8qo5X pic.twitter.com/uggXEDXeV3 — Павло Астроном (@PashaXVI) July 10, 2023

Es gibt momentan keine Bestätigung der Behörden, dass der Angreifer gezielt über die Sportplattform sein Opfer verfolgte. Schon vor fünf Jahren gab es Berichte, dass an Strava angebundene Fitness-Tracker Standorte des US-Militärs und Routen der einzelnen Soldaten verraten haben.