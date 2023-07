Ich habe Diablo 4 auf macOS gespielt – so gut funktioniert es

Gaming auf dem Mac ist eine schwierige Angelegenheit: Noch nie wirklich unmöglich, aber von Windows-User:innen wurde man schon mindestens belächelt, wenn man „Mac“ und „Gaming“ in einem Satz verwendet hat – wenn nicht schlimmer.

Seien wir ehrlich: Niemand kauft sich einen Mac, um explizit darauf zu spielen. Meistens kauft man sich einen Mac, um etwas anderes damit zu machen, meist als Alltagsrechner oder als Workstation. Und erst dann überlegt man sich, ob und was man zwischen Vorlesungen oder nach Feierabend darauf spielen kann. Bisher lautete die Antwort: nicht so viel.

Mit macOS Sonoma ändert sich das schlagartig, denn mit der nächsten Version von macOS führt Apple nämlich das sogenannte „Game Porting Toolkit“ (GPTK) ein, das Studios dabei helfen soll, Windows-Spiele mit so wenig Mühe wie möglich auf die Mac-Plattform zu portieren. Der Clou an der Sache: Mit ein etwas Mühe können auch Mac-Nutzer:innen selbst vom Game Porting Toolkit Gebrauch machen und Windows-Spiele spielen, ohne auf die entsprechenden Entwickler:innen warten zu müssen – so auch Diablo 4.

Wir erklären, wie es geht und ob es sich lohnt.

So spielen Sie Diablo 4 auf dem Mac

Die Einrichtung ist nicht ganz trivial, lohnt sich aber, wenn Sie unbedingt etwas Neues spielen wollen. Bei Diablo 4 hat pünktlich zu den Sommerferien eine neue Season angefangen und wenn Sie mit Ihrem Macbook im Urlaub sind, können Sie so trotzdem das ein oder andere Stündchen investieren.

Einige Voraussetzungen müssen gegeben sein: Sie brauchen einen Mac mit M-Chip, da das GPTK nicht auf Intel-Macs läuft. Darüber hinaus benötigen Sie die Beta von macOS Sonoma, da GPTK dafür ausgelegt ist. Je nach Spiel benötigen Sie natürlich entsprechend Speicherplatz: Diablo 4 benötigt beispielsweise bis zu 90 GB.

Unter macOS Ventura soll das Internet-Berichten zufolge auch funktionieren, aber nicht fehlerfrei – außerdem konnten wir es auf unserem Macbook nicht reproduzieren und haben stattdessen die Sonoma-Beta installiert. Für die Beta müssen Sie zudem als Entwickler:in registriert sein, was inzwischen immerhin kostenlos geht.

Weiterhin brauchen Sie das Game Porting Toolkit selbst, das Sie herunterladen können, sobald Sie als Entwickler:in angemeldet sind und ein kleines Programm namens „Whisky“, eine grafische Oberfläche für einen Prozess, den Sie sonst per Texteingabe im Terminal durchführen müssten.

Zu guter Letzt brauchen Sie natürlich noch das Spiel selbst und gegebenenfalls einen Account bei der Plattform Ihrer Wahl – bei Diablo 4 ist das Battle.net von Blizzard.

Vorbereitung auf Diablo 4

Bevor Sie Diablo 4 auf Ihrem Mac spielen können – oder andere Windows-Spiele –, müssen Sie ein paar Vorbereitungen treffen:

Installieren Sie macOS Sonoma. Dieser Schritt ist aktuell der kritischste: macOS Sonoma läuft noch nicht auf jeder Hardware-Konfiguration stabil und es kann durchaus zu Abstürzen kommen. Wenn Sie Diablo 4 und andere Spiele jetzt schon testen möchten, empfehlen wir Ihnen, die macOS Sonoma Beta auf einer separaten Partition zu installieren. Wie Sie das machen, erfahren Sie in einer separaten Anleitung.

Wir gehen davon aus, dass zum Release des neuen Betriebssystems im September die schwerwiegenden Probleme behoben sein werden und Sie die folgenden Schritte nicht mehr benötigen:

Registrieren Sie sich als Apple-Entwickler:in. Öffnen Sie das Entwickler-Programm in Ihrem Browser und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Wenn Sie gebeten werden, weitere Daten einzugeben und 99 Euro fürs volle Programm zu zahlen, brechen Sie die Anmeldung an dieser Stelle ab. Öffnen Sie auf Ihrem Mac Systemeinstellungen > Allgemein > Softwareupdate, klicken Sie in der Zeile „Beta-Updates“ auf das i im Kreis und wählen Sie im neuen Dialog unter „Beta-Updates“ „macOS Sonoma Public Beta“ aus. Kehren Sie zurück zur Ansicht „Softwareupdate“ und laden Sie die macOS Sonoma Beta herunter. Eine detaillierte Anleitung und Warnhinweise finden Sie in unserem Artikel „macOS Sonoma Public Beta ist da: So installieren Sie“.

Laden Sie als Nächstes die nötige Software herunter: das Game Porting Toolkit, das Programm „Whisky“ von Isaac Marovitz und Battle.net für Windows:

So installieren Sie Diablo 4 auf Ihrem Mac

1. Whisky installieren und einrichten Finden Sie die heruntergeladene „Whisky.zip“ – im Normalfall in den Downloads – und entpacken Sie das Programm. Wenn Sie möchten, können Sie es im Finder in den Ordner „Programme“ schieben. Starten Sie Whisky. Falls Sie nicht automatisch mit einem Einrichtungsdialog begrüßt werden, öffnen Sie in der Menüleiste Whisky > Setup…. Falls die Kompatibilitätsschicht Wine nicht installiert ist, können Sie sie hier installieren – oder es geschieht automatisch. Ziehen Sie außerdem die Datei Game_porting_toolkit_beta_1.02.dmg, die Sie oben heruntergeladen haben, aus dem Finder ins Whisky-Fenster, wenn Sie aufgefordert werden. 2. Whisky – Bottle erstellen Foundry Um Diablo 4 auf Ihrem Mac spielen zu können, müssen Sie Whisky entsprechend einrichten. Klicken Sie in Whisky oben rechts aufs Plus (+), um eine neue Bottle zu erstellen. Eine Bottle enthält Umgebungsvariablen, mit denen Windows simuliert wird. Wählen Sie als Windows-Version „Windows 10“ und geben Sie der Flasche eine Bezeichnung – es bieten beispielsweise sich „Windows 10“ oder „Diablo 4“ an. Die Einrichtung der Flasche kann einen Moment dauern – bis zu einer halben Minute. 3. Whisky – Bottle konfigurieren Foundry Wählen Sie nun in der linken Spalte die neue Flasche aus, klicken Sie auf „Konfigurationen“ und schalten Sie als einzigen Schalter „ESync“ ein – alle anderen sollten ausgeschaltet werden. Doppelklicken Sie außerdem die Zahl in der Zeile „Build-Version“, geben Sie „19042“ (ohne Anführungszeichen) ein und bestätigen Sie mit Enter. Schließen Sie die Konfiguration mit dem Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke (<). 4. Battle.net installieren und einrichten Foundry Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Starten“, navigieren Sie über die linke Spalte zum Ordner, in den Sie die Datei „Battle.net-Setup.exe“ heruntergeladen haben – im Normalfall „Downloads“ –, öffnen Sie diese und folgen Sie den Anweisungen der Battle.net-Installationsdatei. Startet Battle.net nach der Installation nicht automatisch, klicken Sie in Whisky den grünen Pfeil im blau-weißen Symbol an. Melden Sie sich mit Ihrem Account in Battle.net an, klicken Sie aufs Battle.net-Symbol in der oberen linken Ecke und dann auf Einstellungen. (Ignorieren Sie gegebenenfalls die grüne Option „Neu starten und aktualisieren“.) Scrollen Sie im neuen Fenster nach unten und entfernen Sie im Abschnitt „Erweiterte Funktionen“ den Haken bei „Hardwarebeschleunigung des Browsers verwenden“. Beenden Sie Battle.net über die Menüleiste und starten Sie es neu, damit die Änderungen wirksam werden. 5. Diablo 4 installieren Ist Battle.net neu gestartet, klicken Sie in der oberen Zeile auf „Spiele“, wählen Sie Diablo 4 aus und klicken Sie im nächsten Bildschirm auf den großen blauen Button „Installieren“ in der unteren linken Ecke. Wenn Sie Platz sparen möchten, können Sie den Haken bei „Hochauflösende Inhalte“ entfernen. Diese sind nur in 4K bei Ultra-Detailgrad sichtbar, was mit einem Mac aktuell ohnehin nicht möglich ist. Der Unterschied beträgt satte 40 GB. In jedem Fall kann der Download je nach Internetverbindung eine Weile dauern. Sobald Diablo 4 installiert ist, sollten Sie es aus Battle.net heraus starten und spielen können!

So gut läuft Diablo 4 auf dem Mac

Freilich hängt die Performance davon ab, welchen Mac Sie besitzen. Je besser der M-Chip, desto besser die Performance. Wir haben Diablo 4 auf einem Macbook Pro 13“ mit M1, mit acht CPU- und sieben GPU-Kernen, und 16 GB RAM getestet: Mit dieser recht schwachen Konfiguration ist Diablo 4 spielbar, ein Genuss ist es allerdings nicht: Auf der hohen Grafik-Voreinstellung schwankt die Bildrate in offenen Gebieten im Bereich von 25 Bildern pro Sekunde (FPS), mal mehr, mal weniger, in geschlossenen Räumen – etwa den Mini-Dungeons bzw. Kellern – erreicht Diablo 4 immerhin knapp 30 FPS, aber nicht stabil. Eventuell lässt sich etwas an der Performance drehen, wenn man die Grafikoptionen einzeln einstellt.

Bei mittleren Grafikeinstellungen liegt die Bildrate bei ruhigen Szenen deutlich über 30 FPS, bei hohen knapp darunter. Dafür sind bei hohen Grafikeinstellungen die Texturen deutlich schärfer, was insbesondere am Wegpunkt und am Wegpunkt, am Zelt und auf der Straße deutlich zu erkennen ist.

Angenehmer wird es, wenn wir die Grafikeinstellungen auf „Mittel“ senken: So läuft das Spiel dauerhaft mit mindestens 30 FPS, meistens etwas darüber. Besonders schön ist das zwar immer noch nicht anzusehen, aber wenn man mit einem älteren M1-Macbook unterwegs ist und ein bisschen Diablo 4 spielen will, reicht es allemal.

Besitzen Sie einen leistungsfähigeren Mac, sieht die Sache natürlich ganz anders aus: So gibt es auf Reddit Berichte, dass Diablo 4 auf einem Macbook Pro 14 M1 Max mit stabilen 60 FPS läuft. In jedem Fall ist es ein echter Lichtblick für alle, die Ihren Mac ab und zu auch zum Spielen benutzen möchten.

Kompatibilität anderer Spiele

Das Game Porting Toolkit in Kombination mit Whisky ist ein unglaublich praktisches Tool, wenn Sie mit Ihrem Mac etwas anderes machen wollen, als zu arbeiten und das Internet zu browsen. Auf Apple Gaming Wiki wurden inzwischen etliche Spiele zusammengetragen, die auf diese Weise unter macOS laufen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

