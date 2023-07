Macwelt am Morgen: 12.7.23 – Ausgetätschelt

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Natürlich, wenn man etwas, das um 20 Prozent reduziert ist, gar nicht kauft, weil man es nicht braucht, hat man 100 Prozent gespart. Die Angebote rund um den Prime Day sind aber beachtenswert, wer eine Investition in diesem Sommer oder Herbst plant, kann jetzt wirklich sparen.

Leider gibt es keine Rabatte für die jüngsten Macs, den Mac Studio M2 Max oder den Mac Pro M2 Ultra. Auch nicht für die aktuellen MacBooks Pro mit M2 Pro und Ultra, in 14 und 16 Zoll. Dafür sehen wir bei Amazon gute Preise für das Macbook Air M2, das es anderswo sogar im neuen 15-Zoll-Format mit Preisnachlass gibt. Sollten wir vielleicht doch? Nein, unser Macbook Pro M1 13’’ schüttelt traurig die Touchbar.

Also warten wir, bis es kein neues Betriebssystem mehr bekommt, das wird erst im Jahr 2026 der Fall sein. So schick die neuen MacBooks Air und Pro auch sind, es gibt kaum einen Grund, nach weniger als vier Jahren auf ein neues Modell umzusteigen.

Das ist in etwa auch der Zeitraum, in dem Apple wesentliche Änderungen an den Modellen vornimmt. Im Jahr 2012 etwa entfiel das optische Laufwerk – als Konzession hat Apple das letzte Modell mit Superdrive in 13 Zoll noch ein paar Jahre weiter verkauft. Im Jahr 2016 kamen dann die Modelle mit ausschließlich USB-C-Buchsen und Touch Bar, Ende 2020 änderte Apple im 13-Zoll-Modell zunächst nur den Chip, im Jahr darauf gab es den neuen Formfaktor mit Notch.

Zwischendrin liefert Apple immer wieder mal Updates, bei denen selten mehr als die Chip-Generation neu ist, zuletzt eben von M1 auf M2. Oder heute vor fünf Jahren, als die Touchbar-Macbooks ihr letztes gemeinsames Update bekamen.

Neben neuen Intel-Chips baute Apple wieder eine neue Tastatur ein, die Schmetterlingstastatur aus dem Jahr 2016 war Gegenstand heftiger Kritik. In den beiden Jahren danach gelang aber nur eine schrittweise Verbesserung, erst mit dem Macbook Pro in 16 Zoll vom Herbst 2019 änderte sich entscheidendes, aber eben nur für das große Modell: Eine richtige Tastatur und eine feste Escape-Taste, die bis dato der Touch Bar zum Opfer gefallen war.

Im Sommer 2018 war davon aber noch nichts zu sehen, nur eine spärliche Weiterentwicklung. Fünf Jahre danach droht den Macbooks Pro bald das Aus, macOS 14 Sonoma werden sie in diesem Herbst noch bekommen, dann ist Schluss. Also, wer schon jetzt das fünf Jahre alte Gerät ersetzen will: Heute könnte die Gelegenheit sein.