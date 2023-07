Die besten Macs für die Musikproduktion

Wenn Sie einen Computer suchen, mit dem Sie Musik machen wollen, liegt der Kauf eines Mac sehr nahe. Die Auswahl ist jedoch überwältigend, die Preise reichen von ein paar hundert bis hin zu Tausenden von Euro – Sie können für Ihren Rechner mehr ausgeben als für ein Auto. In diesem Artikel erklären wir, welcher Mac der richtige für Sie ist.

Für die Musikproduktion kam man früher nicht umhin, ein Tonstudio zu mieten, aber im Computerzeitalter hat sich das geändert. Schon in den 1980er-Jahren leiteten analoge Home-Recording-Geräte die erste Revolution ein und in den 1990er-Jahren übernahmen die Heimcomputer allmählich auch diese Aufgaben. Heute können Sie mit einem Mac alles machen, von der Aufnahme von Popsongs bis zum Mastering von Filmsoundtracks.

Warum einen Mac für die Musikproduktion verwenden?

Ob Sie sich bei der Musikproduktion für einen Mac oder einen PC entscheiden, hängt davon ab, mit wem Sie zusammenarbeiten und welche Plattformen diese Leute nutzen. Musiker entscheiden sich aus guten Gründen häufig für den Mac.

Apple-Computer sind zum Beispiel unglaublich einfach zu bedienen sind, sodass sich Musiker nicht mit der Behebung von Problemen befassen müssen und sich so ablenken lassen. Dank der kürzlich eingeführten M-Serie der von Apple hergestellten Chips sind Macs außerdem sehr leistungsstark und übertreffen meist die mit Intel ausgestatteten PC-Pendants. Macbooks sind außerdem schlank und leicht und zeichnen sich durch eine hervorragende Verarbeitungsqualität aus – ein Vorteil, wenn Sie sie sowohl zu Auftritten mitnehmen als auch im Studio verwenden wollen.

Der beste Mac für Musiker

Die beste Mac-Konfiguration für die Musikproduktion

Wenn Sie mit einem Mac Musik machen wollen, müssen Sie eine Reihe von Dingen beachten. Wir erklären alle Aspekte, die wichtig für die Kaufentscheidung sind.

Software

Apple

Die Software, die Sie verwenden – Ihre Digital Audio Workstation (DAW) – ist nicht weniger wichtig als der Computer, mit dem Sie arbeiten. Für macOS gibt es eine Vielzahl von Optionen. Zwei beeindruckende Pakete, die es nur auf Macs gibt, sind Logic Pro von Apple und sein auf Einsteiger zugeschnittener Cousin Garageband.

Garageband ist im Wesentlichen ein Skizzenbuch für Audio, wenn auch ein sehr leistungsfähiges, wenn man es richtig einsetzt. Es eignet sich hervorragend, um schnell die Grundzüge von Songs oder Kompositionen festzuhalten und bietet umfangreiche Unterstützung für Plug-ins. Wir kennen mehrere professionelle Musiker, die damit Demos von Ideen erstellen, die sie dann mit anderen Musikern in der frühen Phase des Schreibens teilen können. Das Beste daran ist, dass Garageband kostenlos mit jedem Mac geliefert wird – ein weiterer guter Grund, die Computer von Apple für die Musikproduktion zu nutzen.

Wenn es dann aber ernst wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zu Logic Pro wechseln, der weitaus leistungsfähigeren und funktionsreicheren DAW. Ihre Garageband-Projekte können Sie aber jederzeit in Logic Pro öffnen und weiter bearbeiten.

RAM

Musiksoftware ist bekanntermaßen sehr speicherhungrig. Mangelnder Arbeitsspeicher (Apple bezeichnet den Arbeitsspeicher in seinen M-Chips als Unified Memory oder gemeinsamer Speicher, da sowohl CPU- als auch GPU-Kerne und die neuronale Engine darauf zugreifen) wird zu einem ernsthaften Engpass bei jedem Projekt auf Profi-Niveau. Sie können weniger Instrumente und Effekte ausführen, verbringen mehr Zeit mit dem Rendering und weniger Zeit mit dem Live-Einsatz.

Betrachten Sie 16 GB als Minimum. Das sollte nicht schwer sein, denn alle Macs und Macbooks können mit 16 GB RAM ausgestattet werden – und wir empfehlen, dass Sie Ihren Mac mindestens auf diesen Wert konfigurieren, wenn nicht sogar mehr. Beachten Sie, dass M2- und M1-Macs standardmäßig mit 8 GB RAM ausgestattet sind. Die M2 Macs können auf 16 GB RAM aufgerüstet werden und haben dann maximal 24 GB, während die M1-Macs nur bis zu 16 GB RAM unterstützen können.

Wenn Sie 32 GB RAM benötigen, müssen Sie auf den M2 Pro aufrüsten (eine Option im Macbook Pro oder Mac Mini), der standardmäßig mit 16 GB ausgestattet ist und 32 GB unterstützt. Für 64 GB oder 96 GB RAM benötigen Sie den M2 Max (eine Option für das Macbook Pro oder den Mac Studio). Und für 128 GB oder 192 GB RAM sollten Sie den M2 Ultra (im Mac Studio oder Mac Pro) in Erwägung ziehen.

Speicher

Der Speicherplatz ist ein wichtiger Faktor: Alle Apple Macs verwenden SSDs, und das schon seit vielen Jahren. Das ist ein Vorteil, denn Festplatten können aufgrund ihrer relativ geringen Geschwindigkeit im Vergleich zu SSDs zum Flaschenhals werden – zudem werden sie laut. SSDs können auch besser als Festplatten fehlenden Arbeitsspeicher kompensieren, sodass sie unter Umständen auch mit 8 GB RAM arbeiten können.

Allerdings sind SSDs pro GB wesentlich teurer als Festplatten. Apple-Notebooks der Einstiegsklasse haben 256-GB-SSDs, aber professionelle Instrument- und Effektsammlungen können, wenn sie installiert sind, Hunderte von GB benötigen, und das, bevor Sie überhaupt anfangen, Ihre eigenen Musikdateien zu erstellen. Daher sollten Sie sich bei Ihrem Mac mindestens für eine SSD mit 512 GB entscheiden. Ein weiterer Grund, die Macs mit geringerer Speicherkapazität zu meiden, ist, dass die kleineren SSDs unserer Erfahrung nach langsamer sind als ihre Gegenstücke mit größerer Kapazität.

Sie müssen herausfinden, was Sie benötigen und ob die Daten intern oder extern gespeichert werden sollen. Externe Laufwerke eignen sich gut für große Sample-Bibliotheken und Ähnliches, vor allem wenn sie über Thunderbolt angeschlossen sind, aber Sie müssen sich überlegen, wie Sie alles mitnehmen können, wenn Sie ein Musiker sind, der mit Leuten an vielen verschiedenen Orten arbeitet. Cloud-Speicher könnte hier eine gute Option sein: Sehen Sie sich unsere besten Cloud-Speicherdienste für Mac an.

Portabilität

Da wir gerade von wechselnden Standorten sprechen: Soll der Mac portabel sein, oder nicht? Wenn Sie ständig unterwegs sind und mit verschiedenen Musikern in verschiedenen Ländern arbeiten, passt ein Mac Studio wahrscheinlich nicht in Ihr Handgepäck. Wenn Sie aber ein Solomusiker sind, der seine Musik nur in einem Heimstudio erstellt, könnten Sie mit einem Desktop-Gerät wie dem Mac Mini M2 Pro mehr für Ihr Geld bekommen.

Wenn Sie im Studio arbeiten, ziehen Sie vielleicht einen iMac in Erwägung, um die Vorteile des großen Bildschirms nutzen zu können. Tatsächlich können Sie aber an jeden Mac einen externen Bildschirm anschließen, sodass Sie auch einen Laptop-Mac mit einem 30-Zoll-Bildschirm auf dem Schreibtisch verwenden können.

Ports

Überlegen Sie, welche anderen Geräte Sie verwenden möchten. Wenn Sie kein zusätzliches Equipment haben (wenn Sie Ihre Musik ausschließlich mit einem Mac machen), ist das kein Problem und theoretisch ist ein jeder Mac zweckdienlich. Wenn Sie aber etliche Audio-Interfaces, USB-Instrumente, Kopfhörer, Monitore und andere wichtige Hardware einsetzen, werden die zwei USB-C-Anschlüsse des Macbook Air und des Macbook Pro 13 Zoll kaum ausreichen. (In diesem Fall brauchen Sie vielleicht einen USB-Hub für Ihren neuen Mac).

Glücklicherweise liefert Apple seit 2021 die Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll mit weit mehr Anschlüssen aus, mit SDXC, Thunderbolt 4, HDMI und mehr. Auch der Mac Mini und der Mac Studio bieten eine große Auswahl an Anschlüssen.

Einige Macs haben mehr Anschlüsse als andere. Apple

Prozessor

High-End-Audioarbeit kann extrem rechenintensiv sein, vor allem, wenn Sie professionelle Plug-ins und Effekte verwenden. Wenn Ihre Anforderungen hoch sind, brauchen Sie einen Mac mit einer ziemlich hohen Rechenleistung. Egal, für welchen Mac Sie sich entscheiden: meiden Sie Einstiegsmodelle, die offenbar nur deshalb verkauft werden, damit Apple in seinem Marketingmaterial einen niedrigeren Preis nennen kann. Die aktuellen Macs der Einsteigerklasse mit ihren M2-Chips erweisen sich jedoch als recht empfehlenswert.

Die ultimativen Optionen sind Macbook Pro, Mac Mini oder Mac Studio mit den Chips M2 Pro oder M2 Max. Der M2 Ultra im Mac Studio und Mac Pro könnte ebenfalls interessant sein, wäre aber wahrscheinlich zu viel des Guten.

Grafiken

Dann ist da noch die Frage nach der GPU. In der Vergangenheit wurden für die Aufnahme und Bearbeitung von Audiodaten nicht viele Grafikkartenressourcen benötigt, im Gegensatz zu 3D-Design und Videobearbeitung. Heutzutage ist es komplizierter, da manche Audiosoftware GPU-beschleunigt ist. Das ist auch ein Faktor, wenn Sie zusätzliche Bildschirme benötigen. Apples M2-Macs bieten 8- oder 10-Kern-GPUs und sollten in den meisten Fällen ausreichen.

Wenn Sie glauben, dass Sie mehr Grafikleistung benötigen, sollten Sie sich für das 14″- oder 16″-Macbook-Pro mit dem M2 Pro (16 oder 19 Grafikkerne) oder dem M2 Max (30 oder 38 Grafikkerne) entscheiden. Der Mac Studio und der Mac Pro gehen noch weiter und bieten den M2 Ultra mit 60 oder 76 Grafikkernen.

Display-Unterstützung

Apropos externe Bildschirme: Wenn Sie mehr als einen zusätzlichen Bildschirm anschließen möchten, sollten Sie beachten, dass die Standard-M1- und M2-Macbooks offiziell nicht mehr als einen zusätzlichen Bildschirm unterstützen (obwohl es Möglichkeiten gibt, dies zu umgehen, siehe: Wie man zwei oder mehr externe Bildschirme an Apple M1 oder M2 Macs anschließt). Der Mac Mini, der Mac Studio und alle anderen Macbooks unterstützen eine Reihe von externen Bildschirmen. Das kann wichtig sein, wenn Ihnen die grafische Darstellung der Spuren in Ihrem Musik-Projekt wichtig ist und Sie einfach Platz für die Darstellung brauchen.