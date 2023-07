PDFs in JPEG verwandeln – am Mac, iPhone und iPad

Aus einem JPEG ein PDF zu machen geht auf allen Apple-Geräten gleich leicht: Bild öffnen, zum Druck schicken, am Mac die Option „Als PDF speichern“ auswählen, am iPhone oder iPad in die Druck-Vorschau tippen und schon hat man ein sauber konvertiertes PDF-Dokument aus einem Bild.

Doch in einigen Fällen muss es umgekehrt gehen: Aus einem PDF muss ein JPEG-Bild entstehen, sei es aus Kompatibilitätsgründen oder wenn Sie nicht wollen, dass der Empfänger das Dokument weiter bearbeitet. Sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone und iPad kann man das schnell bewerkstelligen.

PDF in ein JPEG am Mac umwandeln

Für die Umwandlung ist das Alleskönner am Mac „Vorschau“ zuständig:

Öffnen Sie das umzuwandelnde Dokument in „Vorschau“. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Ablage“… …und in der erscheinenden Liste auf die Option „Exportieren…“ „Vorschau“ bietet hier mehrere Einstellungen wie Speicherort und Format. Wählen Sie bei Letzterem „JPEG“ aus, anschließend können Sie noch die Qualität und somit die Größe des Bildes auswählen. Auch die Pixeldichte können Sie hier reduzieren oder vergrößern, standardmäßig sind 150 Pixel pro Zoll eingestellt.

PDF als JPEG exportieren – am Mac Halyna Kubiv

PDFs zu JPEG am iPhone oder iPad umwandeln

Am iPhone und iPad fehlt Vorschau, also haben wir mit PDF-Dateien in der „Dateien“-App und in Bücher experimentiert, keine der Apps bietet eine zuverlässige Möglichkeit, ein PDF in ein Bild umzuwandeln.

Die einfachste Methode auf einem mobilen Gerät ein PDF in ein Bildformat zu exportieren, ist die offensichtlichste – daraus ein Screenshot zu machen. Bitte beachten Sie: grundsätzlich werden iPhone- und iPad-Screenshots als PNG-Bilder gespeichert, was erst beim Übertragen auf einen Rechner sichtbar wird. Wollen Sie unbedingt, dass das Bild im JPEG-Format gespeichert wird, müssen Sie auf dem mobilen Gerät etwas App-Akrobatik betreiben:

Speichern Sie zunächst den gemachten Screenshot in der Dateien-App auf dem iPhone. Wechseln Sie nun zum Dateien-Ordner und öffnen Sie das gerade gespeicherte Bild. Wählen Sie aus dem Kontextmenü unter dem Pfeil neben dem Dateinamen die Option „Exportieren“ und im nächsten Schritt „JPEG“, Ihr Bild wird in JPEG umgewandelt.

Etwas leichter funktioniert das mit den dezidierten Apps beispielsweise mit dem PDF Expert von Wondershare.