Warum Apple One nicht immer am günstigsten ist

Apple legte sein Komplettpaket aus einzelnen Abos Ende 2020 auf, seitdem bietet der Hersteller drei Optionen mit unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Produkten – je nach Bedarf. Apple One für Einzelperson kostet 16,95 Euro pro Monat, für Familien 22,95 Euro pro Monat, das Premiumpaket mit Fitness+ schlägt mit 31,95 zu Buche.

Immer dabei ist iCloud-Speicher, gestaffelt von 50 GB bis 2 TB, Apple Music je nach Paket für Einzelpersonen und für Familien, Apple TV+ und Apple Arcade. Auf der Angebotsseite stellt Apple eine Rechnung auf, wie viel man mit Apple One sparen kann, wenn man die einzelnen Abos in diesem Bündel bezieht:

Beim Premium-Paket verspricht Apple gar eine Ersparnis von 17 Euro pro Monat mit Apple One, wenn man alle Dienste zusammenzählt.

Wir haben uns jedoch ein paar weitere Anwendungsbeispiele angeschaut, in denen Apple One nicht wirklich den besten Preis bietet. Bei Apple Music und bei Apple TV+ gibt es in den Einstellungen eine versteckte Funktion zum Sparen: Klicken sich bei der Abo-Übersicht der Apple Music oder beim Apple TV+ auf die Zeile “Alle Abos anzeigen”, erhalten Sie bei den beiden Diensten noch ein Jahresabo angezeigt, das umgerechnet pro Monat weniger kostet als ein normales Monatsabo.

So kostet Apple TV+ im Jahr 69 Euro, geteilt durch 12 Monate sind das 5,75 Euro pro Monat. Apple Music bietet das Jahresabo nur für Einzelpersonen, diese Option schlägt mit 109 Euro zu Buche, umgerechnet also 9,08 Euro pro Monat.

So schauen Sie Apple TV+ kostenlos

Unter “Alle Abos anzeigen” kann man zu einer etwas günstigeren Option für Apple TV+ gelangen. Halyna Kubiv Jahres-Abo für Apple TV+ Halyna Kubiv

Bei Apple One ist Apple Arcade immer mit dabei, ob Sie das Spiele-Abo von Apple brauchen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Benötigen Sie diese Option nicht, schaut die Rechnung von Apple schon anders aus:

Produkte Einzelperson (50 GB) Familie (200 GB) Premium (2 TB) Studierende (200 GB) iCloud+ 0,99 € 2,99 € 9,99 € 2,99 € Apple TV+ 5,75 € 5,75 € 5,75 € 0,00 € Apple Music 9,08 € 16,99 € 16,99 € 5,99 € Apple Arcade – – – – Fitness+ – – 9,99 € – Summe 15,82 € 25,73 € 42,72 € 8,98 € Apple One 16,95 € 22,95 € 31,95 € 16,95 € Ersparnis -1,13 € 2,78 € 10,77 € -7,97 €

Streicht man aus dem Angebot Apple Arcade und bezieht man Apple Music und Apple TV+ als Jahresabo, spart man sogar über einen Euro pro Monat gegenüber Apple One. Erst beim Premium-Angebot, vorausgesetzt, Sie benötigen tatsächlich zwei Terabyte iCloud-Speicher und Apple Fitness+, sparen Sie über zehn Euro pro Monat.

Sollten Sie jedoch zur Option von 200 GB greifen und auf Fitness+ verzichten, sind Sie besser mit den Einzel-Abonnements beraten, denn iCloud (2,99 €), Apple TV+ (5,75 €) und Apple Music (für Familien 16,99 €) kosten pro Monat 25,73 Euro, gegenüber Apple One Premium sparen Sie dann 6,22 Euro.

Für eine bestimmte Zielgruppe empfiehlt sich Apple One in keinem der möglichen Szenarien, nämlich für Studierende. Denn Apple bietet für junge Menschen an den Unis und Hochschulen Apple Music für 5,99 Euro pro Monat, im Kleingedruckten ist noch kostenlos das Apple TV+ angeboten. Selbst mit dem dazugebuchten iCloud-Speicher von 200 GB zahlen Studierende für Apple-Dienste 8,98 Euro pro Monat, rund acht Euro weniger als für das günstigste Apple-One-Angebot. Selbst mit der Apple Arcade sparen die Studierenden bei den Einzel-Abos mehr als beim One-Bündel.

Apple Music & Apple TV+ für Studierende

Fazit

Apple One als Gesamt-Abo lohnt sich dann, wenn man zu allen anderen Apple-Abonnements noch Apple Arcade und Fitness+ benötigt. Verzichtet man auf einen dieser Dienste, sind die Kombinationen von Jahresabonnements etwas oder in manchen Fällen gar deutlich günstiger.