Macwelt am Morgen: 13.7.23 – gut kopiert ist halb gewonnen

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, aber auch nicht immer Apple. Im Gegenteil ist Apple geradezu genial darin, bereits erfundene Technologien zu optimieren, einige scheinbar unvereinbare Komponenten zusammenzuführen und das Ganze eben benutzbar zu machen. Manchmal übernimmt Apple kleinere Firmen, um etwas Großes daraus zu machen – es führt ein direkter Weg vom Münchner AR/VR-Startup Metaio hin zur Apple Vision Pro.

Und manchmal klaut Apple auch Ideen.

Das am 13. Juli 2006 vorgestellte Nike+ Sportkit war so eine. Die Idee stammte von einem Startup aus Deutschland, das Apple sie auch vorstellte. Über die Ablehnung war man weniger erstaunt als über das, was Apple aus der Idee machte: Nämlich genau diesen zusammen mit dem Sportartikelhersteller Nike vertriebenen Chip im oder am Schuh.

Das Nike+-Sportkit bestand aus einem Schrittzähler, den man an seinen Laufschuh anbinden oder in Sondermodelle des Sportartikelherstellers in die Sohle einlegen konnte und einem Empfänger, den man in den Dock-Connector des iPod Nano steckte. Das iPhone sollte noch ein halbes Jahr zur Vorstellung brauchen, ein Jahr bis zum Marktstart und ein weiteres bis zum GPS-Chip.

Man musste ehrlich zu sich selbst sein und einstellen, wie groß und schwer man war und bei Inbetriebnahme das Gerät auch noch kalibrieren, aber einen besonders genauen Wert für die gelaufene Strecke und die Geschwindigkeit bekam man damit nicht hin. Je schneller man lief, umso kürzer wurde der von der Software ermittelte Weg, wir haben das in schweißtreibenden Tests verifizieren können.

Schon damals kamen aber GPS-Uhren auf, die anhand von Satellitendaten eben wesentlich genauere Ergebnisse für Strecke und Tempo lieferten. Aber eben keine Musik abspielten.

Zudem war das Sportkit auf Laufen beschränkt, beim Radeln war es völlig nutzlos. Oder den dutzenden anderen Sportarten, die man heute mit der Apple Watch tracken kann. Das Nike-Sondermodell der Apple Watch verkauft Apple nicht mehr, die einst exklusiven Zifferblätter und Armbänder sind nun für alle zu haben. Seit dem Start von Fitness+ findet Apple den Nike+-Sportclub auch nicht mehr so dufte. Manche Partnerschaften verblassen irgendwann.