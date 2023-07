Apple verschenkt Airpods – wer sie jetzt gratis bekommt

Apple legt wie in jedem Jahr seine Aktion für den Bildungsbereich „Back to School“ auf. Schülerinnen und Schüler (und deren Eltern), Studierende und Lehrpersonal sind ohnehin berechtigt, Apple-Produkte zu etwas günstigeren Preisen zu erwerben. Von heute bis zum 23. Oktober gibt Apple noch Airpods und den Apple Pencil der zweiten Generation zu bestimmten Produkten dazu.

Wer im Rahmen der Aktion ein Macbook Air, Macbook Pro oder einen iMac kauft, bekommt die Airpods der dritten Generation obendrauf gelegt, beim Kauf eines Mac Mini gibt es „nur“ die Airpods der zweiten Generation. Beim Kauf eines iPad Pro (11 oder 12,9 Zoll) oder eines iPad Air der fünften Generation ist ein Apple Pencil der zweiten Generation mit im Lieferumfang, der bei Apple regulär 149 Euro kostet, beim Prime Day aber auch für 105 Euro zu haben war und bei Amazon jetzt für 119 Euro.

Für die Garantieverlängerung AppleCare+ zu ihren neuen Geräten erhalten Studierende bei der Aktion 20 Prozent Rabatt und zudem Apple Music sowie Apple TV+ drei Monate lang kostenlos.

Die Überprüfung der Berechtigung für den Einkauf in Apples Bildungsangebot geschieht über das Portal Unidays etwa über Schülerausweise, Bestätigung des Arbeitgebers oder Immatrikulationsbescheinigung. Die Rabatte auf Macs betragen zwischen 100 und 240 Euro, das Macbook Air M2 13″ ist so ab 1.199 Euro zu bekommen und das Macbook Pro 16 Zoll ab 2.759 Euro. Die Rabatte allein sind also wenig spektakulär, bei Amazon bekommt man derzeit das Macbook Pro M2 Pro in 16 Zoll beispielsweise ab 2.547 Euro, erst mit der Zugabe von Airpods wird ein attraktives Angebot für Studierende daraus.

Andere als die genannten Produkte bietet Apple derzeit nicht in seinem Education Store an, zum Beispiel nicht das iPad der zehnten Generation, welches auch ein für den Bildungsbereich bestens geeignetes Gerät ist. Dieses ist aber nicht kompatibel zum Apple Pencil 2, sondern nur zum Vorgänger mit Lightning-Stecker.