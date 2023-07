Soll ich die iOS 17 Public Beta installieren?

Die öffentliche Beta-Version von iOS 17 ist endlich da, was bedeutet, dass Sie schon jetzt die neuesten iPhone-Funktionen ausprobieren können. Natürlich ist es verlockend, die Beta sofort zu installieren, aber bevor Sie das tun, sollten Sie einige Argumente dagegen und dafür lesen.

Warum Sie mit iOS 17 warten sollten

Beta-Software ist immer riskant. Das ist buchstäblich der Sinn der Sache: die Software während der Entwicklung zu testen, damit Apple alle Fehler beheben kann. Daher gibt es gute Gründe, warum Sie die iOS 17 Public Beta nicht installieren sollten.

Es wird Bugs geben

Es mag offensichtlich sein, aber die öffentliche Beta-Version von iOS wird Bugs enthalten. Sehr viele. Im Allgemeinen sind sie klein genug, um eher ein Ärgernis als ein Hindernis zu sein, aber gelegentlich kann ein besonders nerviger Fehler eine wichtige App wie Telefon oder Nachrichten betreffen. Außerdem gibt es einige Apps von Drittanbietern, die sich überhaupt nicht starten lassen, andere, die unerwartet abstürzen und wieder andere, die furchtbar langsam laufen, während die Entwickler an ihren Herbst-Updates arbeiten.

Sie haben ein iPhone X

Wenn iOS 17 in diesem Herbst veröffentlicht wird, können das iPhone 8, 8 Plus und X es nicht installieren. Und selbst, wenn Ihr iPhone kompatibel ist, gibt es eine Handvoll Funktionen, die nicht funktionieren, wenn Sie kein iPhone 12 haben, darunter 3D-Facetime-Reaktionen, verbesserte Autokorrektur und Textvorhersagen. Und ohne das Always-on-Display des iPhone 14 Pro ist der Standby-Modus praktisch unnütz. Wenn Sie also kein iPhone 12 oder neuer besitzen, verpassen Sie ohnehin eine Menge neuer Funktionen.

Es kann zu Problemen mit Geräten kommen, auf denen keine Betas laufen

Die meisten iPhone-Besitzer haben mehrere Apple-Geräte, die alle im Apple-Ökosystem miteinander verbunden sind. Wenn Sie also Ihr iPhone auf die iOS 17 Beta aktualisieren, werden Sie auch Ihre anderen Geräte aktualisieren wollen: Apple Watch (watchOS 10), iPad (iPadOS 17), Mac (macOS 14 Sonoma) und Apple TV (tvOS 17). Wenn Sie nicht alle Geräte aktualisieren, werden einige Funktionen nicht funktionieren, einige Kompatibilitätsprobleme auftreten und die Erfahrung als Ganzes wird nicht so nahtlos sein wie im Herbst.

Es gibt weniger Funktionen als in den Vorjahren

iOS 17 ist ein nettes Update, aber es gibt nicht viele große Funktionen. Und viele der besten Funktionen, darunter Namedrop, Verbesserungen bei Facetime und Messages sowie die neuen Kontaktkarten, erfordern andere Personen, die ebenfalls iOS 17 verwenden. Wenn Sie also ein paar Monate warten, verpassen Sie nicht allzu viele neue Funktionen.

Sie müssen nicht mehr lange warten

Apple plant die Veröffentlichung von iOS 17 für Mitte September, also schon in etwa zwei Monaten. Die vergehen, bevor Sie es bemerken. Außerdem ist es schön, etwas zu haben, auf das man sich freuen kann, wenn man nicht vorhat, im Herbst ein neues iPhone zu kaufen.

Warum Sie die iOS 17 Public Beta jetzt schon installieren können

Natürlich gibt es auch Fälle, in denen Sie die iOS 17 Public Beta ruhig installieren können. Hier sind fünf Gründe dafür:

Wenn Sie nicht länger warten wollen

Wenn es Ihnen einfach in den Fingern juckt und Sie nicht länger warten wollen, dann können wir Sie ohnehin nicht überreden, mit dem Update auf die iOS 17 Public Beta bis September zu warten. Machen Sie nur, aber wenn etwas nicht funktioniert: Wir haben Sie gewarnt (s. oben)!

Wenn Sie ein zweites iPhone besitzen

Grundsätzlich lautet die Faustregel: Installieren Sie nie Beta-Software auf Ihrem Alltagsgerät, besonders, wenn Ihre Arbeit oder andere Menschen von einem voll funktionsfähigen Gerät abhängen. Wenn Sie allerdings noch ein zweites iPhone haben, aus welchen Gründen auch immer, dann können Sie die iOS 17 Public Beta darauf installieren und schauen, wie stabil die Beta läuft. Ihr zweites iPhone darf allerdings nicht zu alt sein: Mindestens ein iPhone XR bzw. XS muss es sein.

Wenn Sie keine weiteren Apple-Geräte besitzen

Seien wir ehrlich: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Sie eine iOS-Beta in Erwägung ziehen, aber außer einem iPhone kein weiteres Apple-Produkt mehr besitzen. Falls doch, dann spielt für Sie die Kompatibilität mit anderer Apple-Hardware keine Rolle und Sie können die iOS 17 Public Beta ruhig installieren.

Doch selbst wenn Sie Homepods, Apple Watches und mehr besitzen: Aus unserer Erfahrung mit der Entwickler-Beta von iOS 17 gibt es keine Kompatibilitätsprobleme zu Geräten ohne Beta-Software – Sie verpassen allenfalls ein paar neue Funktionen, die das Zusammenspiel zwischen Geräten betreffen.

Es gibt nur wenige Bugs

Das erste Argument gegen die Installation der iOS 17 Beta können wir an dieser Stelle etwas entkräften: Auch wenn es wirklich noch zu kleinen Unannehmlichkeiten kommen kann – auf unserem iPhone 14 etwa verschwindet beim App-Wechsel die Tastatur etwas langsamer als gewohnt –, war iOS 17 bereits in der ersten Entwickler-Beta unheimlich stabil. Die Public Beta basiert auf der dritten Developer-Beta, mit der Apple noch mehr Stabilitätsverbesserungen eingeführt hat.

Unser iPhone 14 tuckert seit Anfang Juni völlig problemlos vor sich hin. Wie nach jedem Update sinkt anfangs die Akkulaufzeit, nach einer Weile pendelt sie sich jedoch wieder ein.

Allerdings können wir nicht ausschließen, dass alle Third-Party-Apps auch flüssig laufen. Besonders, wenn Sie eher spezielle Apps verwenden, kann es zu Fehlern kommen. Wir können leider nicht jede App testen. So viel sei gesagt: Die gängigsten Alltags-Apps funktionieren reibungslos: Facebook, Whatsapp, Telegram, Signal, Youtube, Firefox, Chrome, Banking und mehr.

Neue Funktionen auch ohne andere Menschen

Gerade bei Features wie den neuen Kontaktpostern wäre es natürlich schön, wenn Ihre Kontakte, die ebenfalls ein iPhone besitzen, ihr Adressbuch automatisch mit den großen neuen Bildchen bevölkern würden. Bis das im Herbst allerdings soweit ist, können Sie für Ihre Kontakte auch eigene Poster festlegen – bei Android-Nutzern in Ihrem Adressbuch müssen Sie das ohnehin machen. Wie Sie ein Kontaktposter einrichten, erfahren Sie hier.

Wenn Sie sich entschieden haben, die Sache mit iOS 17 Public Beta zu riskieren, erkläre wir in einem separaten Artikel, wie Sie sie auf Ihrem iPhone installieren.

