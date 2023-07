iOS 17: Das ist neu in Einstellungen

Die Einstellungen-App auf dem iPhone ist so etwas wie eine Support-Anlaufstelle bei den Problemen. Im Zweifelsfall kann man das iPhone zurücksetzen, wenn nichts mehr funktioniert, das geht – Überraschung! – ebenfalls über die Einstellungen-App. So ist es kein Wunder, dass bei jedem größeren Update dort viele Neuerungen erscheinen. Wir haben einige interessante Veränderungen auch unter iOS 17 gefunden.

Liste der Apps und deren Einstellungen

In der ziemlich langen Liste Apps und Einstellungen, die man gleich beim Aufrufen der Einstellungen-App sieht, hat sich nur wenig geändert. Apple hat Icons für VPN-Einstellungen, Anzeige und Helligkeit sowie für Home-Bildschirm (und App-Mediathek) geändert. Neu dazu ist der neue Reiter für Standby hinzugekommen.

Airplay und Handoff

Airplay hat auf der WWDC-Bühne recht viel Aufmerksamkeit bekommen, so ist es kein Wunder, dass sich unter Einstellung “Airplay und Handoff” Neuigkeiten finden. Zum einen hat Apple beim automatischen Airplay nicht nur Fernsehgeräte, sondern auch Lautsprecher hinzugefügt. Zum anderen kann man nun die Integrationskamera des iPhones de- oder wieder aktivieren.

iPhone-Speicher

Beim iPhone-Speicher hat Apple die Übersichtsgrafik etwas überarbeitet, jetzt finden sich deutlich mehr Apps als Einzeleinträge und laufen nicht unter “Sonstige”. Die Liste der Apps kann man nach Größe, nach dem Namen und nach der letzten Verwendung sortieren. Noch unter iOS 16 war nur die Sortierung nach Größe möglich. Die Suchleiste beim iPhone-Speicher verhält sich jetzt wie die allgemeine Suchleiste in Einstellungen: Zieht man den ersten Beitrag nach unten, erscheint zwischen der Überschrift und dem Beitrag eine Leiste, worin man nach Apps suchen kann.

Sprache und Region

Bei der Einstellung “Sprache und Region” ist eine zusätzliche Option für Anrede dazugekommen. Hier kann man auswählen, ob das System und die unterstützende Apps einen mit männlichen oder weiblichen Form anreden sollen. Mehr dazu finden Sie in unserem Ratgeber “Pronomen in den Kontakten festlegen”. Hier versteckt sich auch neue Einstellung zum “Live-Text”, die erlaubt es, erkannte Texte in Bildern zu kopieren und für weitere Aktionen bereitzustellen.

Apropos, Sprachen: In der benachbarten Einstellung “Lexikon” finden sich neue Standard-Lexika zum kostenlosen Download. Neu hinzugekommen sind Rumänisch, Schwedisch und Katalanisch.

Bildschirmzeit

Bei der Bildschirmzeit ist eine neue Funktion zur Augenschonung hinzugekommen, die Bildschirmentfernung. Mehr dazu lesen Sie hier: “Bildschirmentfernung soll Augen weniger ermüden lassen“. Gleichzeitig hat Apple die Chance genutzt, den gesamten Screen bei den Einstellungen der Bildschrimzeit zu überarbeiten. Einzelne Funktionen sind nun in Bereiche wie “Nutzung einschränken”, “Kommunikation” und “Beschränkungen” eingegliedert. Bei der “Kommunikation” ist noch “Kommunikationssicherheit” dazu gekommen. Ist die Einstellung aktiviert, warnt das System ihren Nutzer bzw. ihre Nutzerin vor dem Versand sensitiver Inhalte wie Nacktaufnahmen.

Bedienungshilfen

Die Bedienungshilfen sind fast schon eine App an sich, so umfangreich sind die Einstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Hier hat Apple unter “Hören” die unterschiedlichen Einstellungen aus dem Bereich für das Kontrollzentrum zusammengefasst. Hier lassen sie sich auch ausblenden.

Genauso kann man hier die Live-Sprachausgabe aktivieren und deaktivieren, zudem lässt sich der unterstützte Zugriff auf die System-Apps konfigurieren. Diese Option lässt das System und die meisten Apps stark vereinfacht und nur auf die Hauptfunktionen reduziert darstellen.

Hintergrundbild

Bei den Hindergrundbildern für das iPhone sind einige neue Optionen hinzugekommen. Neu sind zum Beispiel Kaleidoskop-Bildschirme, eine eindeutige Anlehnung an die Apple Watch. Unter “Sammlungen” sind historische Bildschirme auf den früheren Zeiten zu sehen – der berühmte Clownfisch, der auf der Vorstellung-Keynote des iPhones den Bildschirm zierte, nie aber in eine finale iOS-Version schaffte – bis jetzt. Lustigerweise fanden sich die Spuren von diesem Bildschirm noch in iOS 16 Beta 3, Apple hat wohl die Neuerung vor einem Jahr doch noch gestrichen. Neben dem Clownfisch sind noch Regenbogenstreifen dabei, die Bildschirmeinstellung aus den Zeiten um iOS 7. Bei den eigenen Fotos ist noch eine Option “Zufällige Fotowiedergabe” hinzugekommen, diese unterscheidet sich für unseres Dafürhalten nicht oder kaum von der bestehenden Funktion “Vorgeschlagene Fotos”. Bei der Einstellung der Ziffer für das digitale Zifferblatt im Sperrbildschirm sind noch zusätzliche Zahlensysteme wie Khmer und Burmesisch dazu gekommen.

Dass Apple einen granulareren Zugriff für Apps auf die Fotomediathek erlaubt, haben wir bereits geschrieben. Diese Neuerung ist ebenfalls in den Einstellungen abgebildet: Zum einen wird eine Zusammenfassung der Fotomediathek angezeigt, mit der Anzahl der potenziell zu teilenden Fotos und Videos. Dazu eine Liste der Apps, die auf die Fotos zugreifen dürfen. Neu ist auch ein privater Zugriff für die Dritt-Apps, wie dies seit mehreren Versionen Safari erlaubt, dabei kann die App die gesamte Fotomediathek anzeigen, aber nur auf die Fotos zugreifen, die der Nutzer oder die Nutzerin in dieser (passiven) Ansicht auswählt.

iMessage

Bei den Nachrichten findet sich eine zusätzliche Einstellung für die Wegbegleitungsdaten. Hier kann man für Kontakte vollständige Daten des iPhones und der Apple Watch freigeben. Diese Daten beinhalten die zurückgelegte Route und Orte, an denen das iPhone entsperrt oder die Apple Watch abgenommen wurde.

Facetime

Live-Untertitel hat Apple noch mit iOS 16 versprochen, der entsprechende Regler erschien auch beim aktivierten Gespräch, doch diese Untertitel haben zumindest bei uns in der Praxis nie funktioniert. Dieser Regler ist nun in die Einstellungen gewandert.