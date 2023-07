Nothing Phone (2): Verbesserungen bei Glyph Interface und Kamera

Konkurrenz zum iPhone? Nothing stellt mit dem Phone (2) die zweite Generation seines alternativen Smartphones vor und preist diverse Verbesserungen bei der Bedienung und der Kamera an.

Nothing Technologies Limited ist ein in London ansässiges Tech-Unternehmen, das von Carl Pei (Mitbegründer von One Plus) 2020 gegründet wurde und im Jahr 2022 sein erstes eigenes Smartphone mit dem Nothing Phone (1) vorstellte. Dieses bietet als Aufsatz auf Android 12 das Betriebssystem Nothing-OS und hat als besonderes Merkmal die als “Glyph Interface” bezeichneten LED-Segmente, die dem User bestimmte Informationen übermitteln.

Wie das prinzipiell funktioniert, zeigt dieses Video von Nextpit. Diese können durch ihr Aufleuchten eingehende Nachrichten signalisieren, den Fortschritt von Timern, vor allem in der neuesten Version auch als Taschenlampe oder Leuchte (Fotolicht) fungieren und synchron zur auf dem Smartphone abgespielten Musik aufleuchten. Auch ein Fortschrittsbalken beim Aufladen lässt sich dadurch simulieren. Das Phone (1) sei zwar nicht die erwartete Revolution, aber ein beeindruckendes und erschwingliches Smartphone, urteilt PC-Welt im Test.

Überarbeitungen bei der Hardware

Dieses alternative Smartphone-Konzept will ähnlich wie Apple die Einheit von Hard- und Software demonstrieren und in der Praxis umsetzen. In einer Pressemitteilung erklärt der Hersteller nun sein neuestes Produkt, das Nothing Phone (2) näher. Demnach basiert Nothing-OS 2.0 jetzt auf Android 13.

Das Phone (2) wird von der Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile-Plattform angetrieben und verfügt über eine 50-MP-Dual-Kamera auf der Rückseite mit Algorithmen für naturgetreue Fotos und ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit LTPO. Mit einem laut Hersteller einen Millimeter dünneren Mittelrahmen und einer gewölbten Glasrückseite soll die neue Version des Nothing Phone ein ergonomischeres Hands-On-Erlebnis bieten.

Das Phone (2) bietet außerdem eine Smartphone-Kamera von Nothing, mit einer 32-Megapixel-Frontkamera und einem dualen Rückkamera-System mit zwei 50-Megapixel-Sensoren (mit Sensoren für Weit- und Ultraweitwinkel), von denen der Hauptsensor auf den Sony IMX890 aktualisiert wurde. Auch weitere Verbesserungen, einschließlich der Software und der Algorithmen zur Verarbeitung von digitalen Fotos und Videos wurden eingeführt.

Optimierungen beim “Glyph Interface”

Nothing hat sein Glyph Interface auf dem Phone (2) nach eigener Auskunft verbessert, indem es die Anzahl der LED-Segmente erhöht hat, um eine größere Anpassungsfähigkeit und Funktionalität zu ermöglichen. Das Glyph Interface kann demnach nun als visueller Countdown und Fortschrittstracker für Fahr- oder Lieferdienste dienen und bietet zusätzliche Funktionen wie eine Lautstärkekontrolle und einen Timer.

Mit den Glyph-Benachrichtigungen können sich die Benutzer:innen auf das Wesentliche konzentrieren, ohne das Wichtigste zu verpassen, verspricht Nothing für sein neues Produkt: Wenn etwa eine Benachrichtigung von ausgewählten Kontakten oder Apps eingeht, leuchtet das LED-Segment oben rechts so lange, bis die Benachrichtigung bearbeitet wurde. Mit dem neuen “Glyph Composer” können die User ihre eigenen Glyph-Klingeltöne erstellen.

Neue Funktionen für Nothing-OS 2

Mit einem neuen monochromen Layout und der Möglichkeit, App-Beschriftungen zu entfernen, erlaubt Nothing-OS 2.0 dem Entwickler zufolge, dass Use ihr Gerät gezielter navigieren können. Auch wurde der Start- und Sperrbildschirm mit Widgets neu gestaltet, sodass man auf wichtige Funktionen zugreifen kann, ohne die Apps überhaupt öffnen zu müssen. Mit Nothing-OS 2.0 können User das Rasterdesign, die Größe der Widgets und die Farbthemen anpassen und gleichzeitig neue Ordnerlayouts und illustrierte Cover einführen, so Nothing.

Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit

Nothing listet verschiedene Maßnahmen auf, wie recycelte Produkte verwendet werden, um das Phone (2) möglichst umweltgerecht mit minimiertem CO₂-Ausstoß zu bauen. Ab dem 15. Juli 2023 soll es in Deutschland verfügbar sein. Das Phone (2) ist sowohl in Weiß als auch in Dunkelgrau erhältlich, wobei drei Varianten zur Auswahl stehen: 12 GB/256 GB (699 Euro UVP, 699 CHF), 12 GB/512 GB (799 Euro UVP, 799 CHF) und 8GB/128GB (649 Euro UVP) – diese Version ist ausschließlich auf der Website Nothing.tech in Deutschland und Österreich erhältlich.

Alternative für iPhone-User?

Das Konzept des Nothing Phone (2) ist durchaus ansprechend, uns gefällt der eigenwillige und originelle Ansatz. Vor allem das “Glyph Interface” hat es uns in der Theorie angetan, praktisch ausprobiert haben wir es noch nicht. Auch der Preis erscheint attraktiv, wenn man etwa für ein Phone (2) mit 512 GB nur 799 Euro (Listenpreis, im Verkauf dürfte es noch günstiger werden) ausgeben muss.

Wie gut es wirklich ist, werden wir wohl demnächst durch einen Test erfahren. Doch schon jetzt würde uns ein Teleobjektiv fehlen, außerdem müsste man natürlich auf ein ganz anderes “Ökosystem“ wie etwa bei der Vernetzung von Diensten, Fotos und anderem mehr setzen, was bei Apple einfach perfekt gelöst scheint, trotz gelegentlicher Macken hier und dort. Das wäre sicherlich der schwierigste Umstieg. So warten wir erst mal ab, was der Herbst demnächst mit der iPhone 15-Modellreihe zu bieten hat. Klar ist – die wird deutlich teurer als jedes Phone (2)!

