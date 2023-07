Die besten USB-C-Hubs mit Ethernet für Ihr Macbook

Ugreen 7-in-1 USB-C Multifunction Adapter – Günstiges Arbeitstier

Ugreen 7-in-1 USB-C Multifunction Adapter bei Amazon ansehen

Mit sieben Anschlüssen zählt der Ugreen 7-in-1 USB-C Multifunction Adapter zu den universellen USB-C-Hubs. Die Ausstattung umfasst: Zwei USB-3.0-Anschlüsse für USB-Sticks und Laufwerke, zwei Speicherkartenleser für microSD- und SD-Speicherkarten, ein Gigabit-Ethernet Anschluss, ein HDMI-Anschluss mit 4K/60Hz und ein USB-C-Ladeanschluss, der sogar bis 100 Watt verträgt.

Das Aluminiumgehäuse ist nicht extra schlank gestaltet, was dem Handling mit USB-Sticks zugutekommt. Die Messwerte liegen in der Spitzengruppe, was ein zusätzlicher positiver Punkt ist, gerade der Ethernet-Anschluss ist der Schnellste im Test. Die 4K/60Hz werden nicht bei allen Macbooks unterstützt, jedoch von allen Macs mit M-Prozessor.

Empfehlung

Der Ugreen 7-in-1 USB-C Multifunction-Adapter ist vom Design eher unauffällig, ist aber bei allen Messwerten vorne dabei – noch dazu recht günstig. Das eher schmucklose Gehäuse bietet eine ordentliche Wärmableitung und ist gut verarbeitet. Wer ein Arbeitstier und kein Design-Highlight sucht, ist hier genau richtig.