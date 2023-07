Macwelt am Morgen: 14.7.23 – Lange Leitung

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Wie lange braucht man wohl, um 8 GB an Daten aus einem Flash-Speicher zu übertragen? Im Fall von Thunderbolt 3 fällt das recht leicht. Der Standard unterstützt Geschwindigkeit bis zu 40 Gbit/s, das wären 5 GB pro Sekunde. Oder für die genannten 8 GB etwas mehr als anderthalb Sekunden. Geht natürlich nur im Optimalfall, aber im Prinzip hat man einen auf Geschwindigkeit ausgelegten Flashspeicher in Sekunden auf den Mac übertragen. Und selbst mit handelsüblichem Stick oder externen Festplatten sind die 8 GB auch schneller übertragen als, dass man sich einen Kaffee aus dem Automaten in der Küche ziehen könnte.

Es kann aber auch 15 Monate dauern, bis 8 GB an Daten übertragen sind.

So lange brauchte die Raumsonde New Horizons, um ihre am 14. Juli 2005 beim Vorbeiflug am Kleinplaneten Pluto und seinem Mond Charon aufgenommenen Bilder auf die Erde zu übertragen. Es gibt eben kein Thunderbolt-Kabel, das 33 astronomische Einheiten (AE) lang ist – und selbst wenn, bei einer derartigen Länge wäre von Thunderbolt-Geschwindigkeiten längst nicht mehr die Rede.

So speicherte die im Januar 2006 gestartete Sonde die Bilder zunächst auf einem Speicher an Bord. 8 GB – so viel fasste damals der iPod Nano – das nur zum Vergleich. Da aber der Bau der Sonde etliche Jahre gedauert hatte, waren bei Planung und Konstruktion des Raumfahrzeugs 8 GB eine enorme Menge für Flashspeicher.

Nach dem Vorbeiflug, der insgesamt nicht länger als drei Stunden an jenem Tag vor acht Jahren gedauert hatte, und einigen weiteren, weniger datenintensiven Experimenten, konnte New Horizons sich allmählich um die Übertragung kümmern, neue Steuersignale benötigte die Sonde in der Zeit keine. Die Leitung war also frei – der Datenversand dauerte vom 5. September 2015 bis zum 26. Oktober 2016. Erst 15 Monate nach dem Treffen mit Pluto wussten wir also, wie der Planet aus der Nähe aussah.

Eines der Bilder wurde zur Ikone, zeigt es doch die scheinbar herzförmige Formation einer Hochebene. Pikant, den erst wenige Jahre zuvor wurde Pluto von der Wissenschaft vom vollwertigen Planeten zu einem Kleinplaneten herab gestuft. Und als Reaktion auf diese Frechheit zeigt uns Pluto ein Herz.

Die Menschen erkennen eben auch dort Muster, wo keine sind.