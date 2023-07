Apple schaltet Kopierfunktion bei DRM-geschützten Büchern aus

Hat man bei der letzten Marketing-Aktion in Apple Bücher zugeschlagen und einen der Sommer-Schmöker gekauft, will man die besten Zitate manchmal im Freundeskreis teilen. Doch das geht häufig nicht: Tippt man lange auf die gewünschte Textstelle, kommt zwar ein Kontextmenü mit den üblichen Optionen wie „Markieren“, „Notiz“ usw., „Kopieren“ fehlt hier jedoch vollkommen. Greift man in Apple Bücher aber zu einem Klassiker, sieht das Kontextmenü plötzlich anders aus: Die Kopieroption steht an der ersten Stelle im Reiter.

In Charles Dickens „Great Expectation“ ist die Kopierfunktion da. Halyna Kubiv Klüpfel und Kobr, „Affenhitze“ – in einem aktuellen Buch fehlt die Kopierfunktion. Ullstein Ebooks

Offenbar hat Apple vor einiger Zeit bei den DRM-geschützten Büchern die Kopierfunktion auf Betriebssystemebene ganz ausgeschaltet. Die frühesten Hinweise darauf und eine Übergangslösung gab unser Autor Jan Schaller bereits 2020. Auch Apples Dokument über DRM-Einstellungen im iBook Store erschien um die Zeit.

Noch vor einigen Jahren konnte man die Textstelle aus einem DRM-geschützten Buch problemlos kopieren, allerdings mit einem Rattenschwanz zur Quellenangabe, woher der Text stammte.

Apple hat eine lange Geschichte mit digital geschützten Inhalten und deren Rechten: Der iTunes Store konnte nur unter Bedingung starten, dass der Hersteller den vier größten Musikstudios einen digitalen Schutz ihrer Inhalte garantierte. Apple hat mit dem iTunes Store DRM ins Internet-Zeitalter befördert. Auch anderswo im System finden sich Schutzmechanismen für urheberrechtlich geschützte Inhalte: Sie können beispielsweise bei einem ausgeliehenen oder gekauften Film aus dem iTunes Store oder beim Stream einer Serie von Apple TV+ kein Screenshot machen, Sie werden buchstäblich schwarz sehen.

Eigentlich läuft gerade ein Trailer zur ersten Folge der zweiten Staffel von „Foundation“ auf dem Bildschirm. Halyna Kubiv

Apple hat für solche Inhalte ein eigenes System namens Fair Play entwickelt. Für Videoinhalte stellt der Hersteller Entwicklern einen Mechanismus namens Fair Play Streaming zur Verfügung.