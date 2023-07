Diese neuen Emojis kommen im Herbst

Das Unicode-Konsortium bereitet gerade ein neues Update für den Emoji-Zeichensatz vor: Sechs neue Emoji, vier Variationen und 108 alternative Blickrichtungen sollen in Unicode Version 15.1 dazukommen, die aktuell auf der Vorschlagsliste stehen und über die im September abgestimmt werden soll, berichtet Emojipedia.

Bei den sechs Neuzugängen handelt es sich um folgende Emojis:

Kopfschütteln

Nicken

Phönix

Limette

Brauner Pilz

Gesprengte Kette

Außerdem stehen geschlechtsneutrale Versionen der Familien-Emojis auf der Liste, die wie Silhouetten dargestellt werden sollen (vgl. 👥👤). Den Großteil der neuen Variationen machen jedoch alternative Blickrichtungen aus: 108 Emojis sollen künftig nicht nur nach links, sondern auch nach rechts blicken können. Emojipedia hat die neuen Emojis in einem Entwurf veranschaulicht:

Emojipedia, Apple

Wann kommen die neuen Emojis?

Während die neuen Emojis im Verlauf des Jahres in den Zeichensatz aufgenommen werden sollen, werden Unternehmen voraussichtlich etwas länger brauchen, bis sie die neuen Bildchen in ihre Software integrieren: Apple integriert Emojis beispielsweise für gewöhnlich im darauffolgenden Frühjahr – neue Emojis vom September 2022 kamen erst Ende März 2023 mit iOS 16.4 hinzu, Google ist meist etwas schneller und spendiert Android neue Emojis bereits Ende des Jahres. Meta übernimmt neue Emojis generell auch recht flott in Facebook, Instagram (und neuerdings auch Threads), während Microsoft sich meistens etwas Zeit lässt.

