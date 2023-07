Statt 4,99 Euro jetzt gratis: iOS-App erkennt Gitarrenakkorde

Wie geht nochmal der Akkord E dim? Oder was ist das für einer, den ich gerade auf meinem Griffbrett gefunden habe und der klingt, wie, wie, der Tristanakkord?

Worüber sich Profis keine Gedanken machen, sind für Anfänger auf der Gitarre und selbst ambitionierten Freizeitmusikern wichtige Fragen. Das iPhone weiß Rat: Musste man früher noch Bücher über Harmonielehre wälzen, Grifftabellen durchforsten oder am Ende noch den Lehrer fragen, genügt jetzt ein Blick in die App.

Mit der App Fabulus Guitar Chrod Finder ist heute eine hilfreiche Lösung gratis im App Store zu haben – sonst kostet die Anwendung 4,99 Euro. Fabulus antwortet auf beide Fragen und zeigt den Griff oder die Griffe für einen bestimmten Akkord – etwa E dim – korrekt an oder benennt den Akkord, den man sich auf der Gitarre selbst zusammen gegriffen hat.

Macwelt

Hinzu kommt noch ein Quiz, respektive ein Gehörtraining, welches das Ohr schulen soll, Intervalle und Akkorde richtig zu erkennen und sogar den absoluten Ton. Denn das ist das nächste Problem von Gitarristen, die gerne einen Hit nachspielen wollen: Was ist das nur für ein Akkord? Noten sind recht teuer, also hört man lieber selbst heraus, was gespielt werden soll.

Erfahrungsgemäß gelten die Angebote nicht sonderlich lang, also jetzt zugreifen und dann wie üblich: Üben, üben, üben.

P.S.: Den Tristanakkord verweigert die App, er hätte zu viele Halbtonschritte. Nur, wenn wir ihn einen Halbton tiefer spielen, mit drei leeren Saiten und dem B auf der fünften Saite am ersten Bund gespielt, bekommen wir ein Ergebnis: E 1/2Dim7. Musiktheoretiker schütteln die Köpfe…