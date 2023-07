Warum Setapp ChatGPT als KI-Assistenten einsetzt

Die zur ukrainischen Entwicklerschmiede Macpaw gehörende Abo-Programmsammlung Setapp veröffentlicht KI-Funktionen, wie der Anbieter des Dienstes jetz bekannt gibt: Dazu gehört ein Assistent mit separatem Fenster, eine verbesserte Suche und App-Sammlung (AI-Toolkit) zur Optimierung des User-Workflows.

Setapp jetzt für 9,99 US-Dollar im Monat kaufen – Sieben Tage Probezeit

Der Setapp-Assistent wird demnach von ChatGPT, Open AI und Setapps eigenem vortrainierten Modell unterstützt. Mithilfe des Setapp-Assistenten erhalten Anwender:innen ein separates Fenster, in dem sie die passenden Lösungen für Anwendungsfälle (App-Suchempfehlungen, Tutorials, Anleitungen) erhalten oder Antworten auf Mac-bezogenen Fragen finden können.

Mit KI-Assistent für passende Apps schneller zum Ziel

Es gebe zwar für so ziemlich alles eine App, meint MacPaw. Aber: Was uns im Weg stehe, sei der Mangel an Zeit und Ressourcen, um selbst die besten Lösungen zu erforschen und zu finden. Für mehr Effizienz und Bequemlichkeit soll der neue Setapp-Assistent mit Anwender:innen interagieren und ihnen sofort sagen, welche App ihre Aufgabe erledigen kann.

Die neue KI-Suche zielt darauf ab, “App-Müdigkeit” zu bekämpfen und Usern sofort zu sagen, welche App ihre Aufgaben erledigen kann. Die verbesserte Suche von Setapp wird durch ein Synonymwörterbuch unterstützt, das Ersatzwörter anzeigt, sie sucht nach alternativen “weichen” Wörtern und korrigiert Tippfehler, sie ermöglicht die Erstellung von benutzerdefinierten Schlüsselwörtern für bestimmte Apps und bietet Vorschläge und automatische Vervollständigung. Sie sucht ebenfalls gemäß den Inhalten in relevanten Anleitungen oder Tutorials. Die Suche unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und Ukrainisch.

Spezielle Setapp-Sammlung für KI-Apps

Schon seit längerem bietet Setapp innerhalb des Programms Sammlungen von Mac-Apps an, die für bestimmte Aufgaben besonders geeignet sein sollen. Das gibt es nun auch für KI: Die AI-Toolkit-App-Kollektion will eine reibungslose Erfahrung mit AI-Apps für User ermöglichen und umfasst derzeit 13 Apps, darunter GPT-schnittstellenbasierte Anwendungen wie Typing Mind, Elephas und Plus, die alternative Lösungen für ChatGPT bieten. Außerdem gibt es anwendungsfallbasierte Apps, die KI-Funktionen zur Lösung spezifischer Aufgaben enthalten, wie beispielsweise zur Verbesserung der Fotoqualität (Luminar Neo), zur Bearbeitung von E-Mails, zur Priorisierung von Aufgaben und mehr.

Der KI-Assistent im Einsatz

Wir haben uns den neuen KI-Assistenten von Setapp, der als “AI-Assistant”-Button jetzt in der oberen Fensterleiste des Programms wartet, einmal angesehen und ihn in deutscher Sprache befragt, in diesem Fall nach einer “tollen Geburtstagseinladung“ zu einem bestimmten Alter, die man laut der Antwort mit „Moment“ gestalten kann.

Das ist allerdings eher eine Countdown-App für wichtige Ereignisse. Wie man damit eine Einladung erstellt, ist uns nicht ganz klar. Aber wir müssen uns das vielleicht näher angucken. Auf die Frage dagegen, wie man Bilder schnell bearbeitet und sie fürs Web vorbereitet, erhalten wir einen ausführlichen (ebenfalls deutschsprachigen) Artikel zu “Luminar” (Bildbearbeitung) und “Squash”, womit man Bilder komprimieren kann, GPS-Daten entfernt und bei Bedarf Wasserzeichen einfügt. Diese Antwort klingt also sehr stimmig und lässt sich mit den im Setapp-Abo enthaltenen Programmen auch direkt umsetzen.

Setapp mit seinen zahlreichen integrierten Apps gibt es für 9,99 US-Dollar monatlich, eine siebentägige Testphase ist kostenlos verfügbar.