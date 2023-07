macOS Sonoma: So erstellen Sie einen bootfähigen USB-Stick

Es gibt gute Gründe, warum man ein neues Mac-System lieber mithilfe eines USB-Sticks installiert. Der erste Grund: Man kann so bequem dutzende Macs aktualisieren, ohne jedes Mal auf den Download der riesigen Installationsdatei zu warten. Der zweite: In seltenen Fällen bricht die Systeminstallation ab und der Mac ist danach nicht mehr benutzbar (was dem Autor erst vor ein paar Tagen passierte). In diesem Fall können Sie den Mac mit gedrückter Wahltaste von dem USB-Stick starten, die Festplatte neu formatieren und die Installation erfolgreich vollenden.

Für die Erstellung eines Installationsmediums benötigen Sie die knapp 13 GB große Installationsdatei, eine App mit Namen “Install mcOS Sonoma Beta”. Für den Test der Public Beta von Sonoma hat sich Apple jedoch etwas Neues einfallen lassen: Will man die Betaversion von Sonoma ausprobieren, soll man dies unter Ventura über die Systemeinstellung „Allgemein > Softwareupdate“.

Unter Ventura klicken Sie dann neben dem Eintrag Beta-Updates auf das kleine i-Symbol. Ein Unterfenster öffnet sich und Sie klicken auf den Schieber neben „Beta-Updates“ auf „Aus“. Hier wählen Sie “MacOS Sonoma Public Beta” aus. Das Problem: Bei dieser Installation wird macOS Sonoma sofort installiert. Sie sehen keine Installationsdatei, die aber Sie für die Erstellung eines USB-Stick oder weitere Installationen brauchen.

Hier laden Sie den vollständigen Installer von Sonoma auf Ihren Mac

Die Installationsdatei für Sonoma (mit Namen InstallAssistang.pkg) ist auf Apples Servern verfügbar, wird aber nicht offiziell verlinkt. Vermutlich wird man sie erst bei Erscheinen der finalen Version von Sonoma über den App Store herunterladen können. Es gibt jedoch eine Reihe von Webseiten, die Links zu der jeweils neuesten Installationsdateien veröffentlichen. Das ist nicht illegal und wird von Apple geduldet.

Der InstallAssistant instaliert den Sonoma-Installer im Programme-Ordner – wie eine neue App. IDG

Aktuelle Listen finden Sie etwa hier und hier.

Nach dem Download der 12 GB großen Datei öffnen Sie die Datei per Doppelklick. Das Installationsprogramm legt dann ein Image mit Namen wie „Install macOS Sonoma Public Beta“ in Ihrem Programme-Ordner ab. Über diese Datei können Sie einen Boot-Stick erstellen. Der Vorgang selbst ist seit vielen Jahren gleich und erfolgt über das Dienstprogramm Terminal.

So bereiten Sie einen USB-Stick vor

Achtung: Bei der Umwandlung in ein Boot-Medium wird der Stick während der Erstellung komplett gelöscht und neu formatiert. Prüfen Sie vorher, ob sich wichtige Daten auf dem Speichermedium befinden. Wählen Sie als Medium einen schnellen USB-Stick mit mindestens 14 GB Speicherplatz, auch eine externe Festplatte können Sie verwenden. Wir empfehlen, das Medium vor der Aktion mit dem Festplattendienstprogramm neu zu formatieren. Dadurch überprüfen Sie nämlich gleich, ob der Stick funktioniert.

Für die Neuformatierung wählen Sie den Stick in der linken Seite unter „Extern“ aus und klicken Sie auf den Button „Löschen“. Als Format müssen Sie dabei “Mac OS Extended” wählen. Der USB-Stick wird gelöscht und formatiert und sollte danach automatisch den neuen Namen „Ohne Titel“ erhalten. Sie können selbstverständlich auch einen anderen Namen wie „STICK“ wählen, müssen aber dann den von uns unten angegebenen Befehl entsprechend abändern.

Der Stick sollte den Namen “Ohne Titel” erhalten. IDG

Schritt für Schritt: So erstellen Sie das Boot-Medium

Für das Erstellen des Boot-Mediums ist im Sonoma-Installer ein Spezial-Tool namens „createinstallmedia“ eingebaut. Die Nutzung ist allerdings nur über das Dienstprogramm Terminal möglich. Um dieses Programm zu starten, geben Sie in Spotlight „Terminal“ ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste

Sie sehen nun das Terminal vor sich und geben folgenden Befehl ein (oder kopieren ihn über die Zwischenablage ins Terminal-Fenster):

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma\ beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Ohne\ Titel

Bestätigen Sie den Befehl mit der Zeilenschaltung. Danach müssen Sie außerdem noch ihr Passwort eingeben.

Sie sollten nun eine englischsprachige Frage im Terminal sehen, ob Sie wirklich den USB-Stick löschen und das System installieren wollen. Geben Sie den Buchstaben „y“ für Yes ein und drücken Sie die Enter-Taste.

War alles korrekt, wird nun zuerst der USB-Stick gelöscht und dann das System auf dem Stick installiert. Das Terminal informiert Sie über den aktuellen Status der beiden Vorgänge, je nach Leistungsfähigkeit des USB-Speichers dauert dies vielleicht 20 Minuten.

Bei der Installation von Sonoma stecken Sie den Stick beim gewünschten Mac ein und starten ihn neu. Halten Sie beim Systemstart aber die Wahltaste („alt“) gedrückt um das Startmenü zu aktivieren. In einem Menü können Sie den Stick als Startvolume auswählen und die Installation beginnen.

Selbstverständlich sollten Sie vor der Installation ein Backup Ihrer Daten durchführen.

Diese Befehle sollten Sie im Terminal sehen. IDG

Mögliche Probleme

Gibt es ein Problem und der USB-Stick wird nicht erstellt, war meist der Eingabebefehl falsch. Meist ist dann der Name des USB-Sticks oder des Installers falsch. Nach Erscheinen der finalen Version von Sonoma wird Apple beispielsweise den Namen der Installationsdatei im Programme-Ordner vermutlich von „Install macOS Sonoma beta.app“ auf „Install macOS Sonoma.app“ ändern. Sie müssten dann im Terminal den Befehl abändern. In unserem Fall etwa von

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma\ beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Ohne\ Titel

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Ohne\ Titel

Ebenso kann der Name des USB-Stick das Problem sein, überprüfen Sie den Namen im Finder und ändern Sie ihn. Heißt der USB-Stick „UNTITLED“, würde der Befehl dann folgendermaßen lauten: