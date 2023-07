Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub fürs Macbook im Test – blitzschnell und günstig

Übersicht Unsere Wertung Pro Schlank

Wie erfahrene Mac-Nutzer bereits wissen, sind die Anschlüsse bei vielen Apple-Notebooks Mangelware. Zugegeben hat sich die Situation bei Pro-Reihe verbessert, seit Jony „Kann es nicht noch dünner sein?“ Ive Apple verlassen hat. Aber wenn Sie ein Macbook Air verwenden, das mit dem M2-Chip auch schwere Aufgaben bewältigen kann, sind Sie auf zwei Anschlüsse beschränkt.

Unabhängig davon, welches Macbook Sie verwenden, kann ein Thunderbolt-Hub immer noch hilfreich sein, besonders wenn Sie ein kreativer Profi sind.

Der Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub hat eine Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s und ist damit perfekt für den Anschluss von externen Bildschirmen und anderen Geräten geeignet, die entweder eine hohe Bandbreite benötigen oder wenn Ihr Mac nicht genug Strom liefern kann. Thunderbolt 4 Slim kann bis zu 60 Watt liefern.

Auf der Rückseite befinden sich drei Thunderbolt-4-Anschlüsse, an die bis zu sechs Geräte in Serie angeschlossen werden können. Jeder der vier Anschlüsse kann 15 Watt liefern. An der Vorderseite befinden sich ein USB-A-Anschluss mit bis zu 10 Gbit/s und ein Upstream-Thunderbolt 4-Anschluss.

Der Thunderbolt 4 Slim Hub hat einen schlanken Look und besteht aus demselben matten Aluminium, das Apple für seine Macbooks verwendet. Das Einzige, worüber ich mich beschweren würde, ist der große Stromadapter. Ich frage mich, ob ich nicht lieber einen etwas größeren Hub mit einem eingebauten Adapter gehabt hätte, doch vielleicht ist das nicht möglich, was weiß ich? Und das gilt nicht nur für Satechi, sondern auch für alle anderen Thunderbolt-Hubs.

Aber der große Trumpf des Satechi Thunderbolt 4 Slim ist der Preis: Er kostet rund 200 Euro, während viele Konkurrenzgeräte ein gutes Stück darüber anfangen – das Corsair TBT200 (hier im Test) kostet beispielsweise weit über 300 Euro. In Anbetracht dessen können wir nichts anders, als unsere Empfehlung auszusprechen und eine hohe Bewertung abzugeben.