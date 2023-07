So tippen Sie das Pi-Symbol auf einem Mac oder iPhone

Samstag, der 22. Juli wird auch 22/7 geschrieben: Das ist die rationale Zahl, die der irrationalen und gar transzendenten Kreiszahl π am nächsten kommt: 3,14286. Das hatte in der Antike bereits Archimedes herausgefunden, der noch an die Rationalität von π glaubte – anders als Aristoteles, der die Irrationalität vermutete, die erst Johann Heinrich Lambert im Jahr 1761 beweisen konnte: Es gibt keinen Bruch, der identisch mit dem Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser ist.

Nicht nur am Pi-Annäherungstag oder dem Pi-Tag selbst (14. März oder 3.14, übrigens auch Albert Einsteins Geburtstag), gibt es viele Gründe, über Pi zu schreiben. Sie können zwar einfach das Wort „Pi“ tippen und jeder wird wissen, was Sie meinen, aber es ist viel cooler, das Symbol π zu setzen. Eines der bekanntesten Symbole in der Mathematik ist seltsamerweise auf keiner Standardtastatur zu finden.

Es gibt eine einfache Möglichkeit, das Symbol auf Ihrem Mac einzugeben:

Halten Sie die Optionstaste (neben der Befehlstaste) gedrückt.

Geben Sie den Buchstaben „P“ ein.

Loslassen/Wiederholen.

Das war’s schon. Unabhängig davon, in welcher Anwendung Sie sich befinden oder welche Schriftart Sie verwenden, wird das Pi-Symbol anstelle des Buchstabens „P“ angezeigt, und zwar in kleiner Schreibung als π und auch als Großbuchstabe, wenn Sie zur Options- noch die Shift-Taste drücken: ∏.

Auf dem iPhone und dem iPad ist es ein wenig komplizierter. Zuerst müssen Sie eine neue Tastatur hinzufügen:

Gehen Sie in die App „Einstellungen“.

Tippen Sie auf Allgemein und Tastatur.

Tippen Sie auf Tastaturen, Neue Tastatur hinzufügen und wählen Sie Griechisch.

Wenn Sie dann das Pi-Symbol eingeben möchten, klicken Sie auf das Globus-Symbol in der unteren linken Ecke der Tastatur, bis Sie die griechische Tastatur sehen. Tippen Sie auf das Pi-Symbol, das der griechische Buchstabe „P“ ist (obere Reihe, zweite von rechts). Tippen Sie dann erneut auf das Globus-Symbol, um zur deutschen Tastatur zurückzukehren.

Hier sind ein paar weitere Pi-Fakten, mit denen Sie Ihre Freunde beeindrucken können:

Das Pi-Symbol ist der sechzehnte Buchstabe des griechischen Alphabets und stellt den Kleinbuchstaben „P“ dar

Der walisische Mathematiker William Jones war die erste Person, die das Symbol für Pi verwendete.

Der Rekord für die Berechnung der meisten Dezimalstellen von π liegt bei über 100 Billionen Dezimalstellen.

Im alten Ägypten glaubten die Menschen, dass die Pyramiden von Gizeh nach den Prinzipien von Pi gebaut wurden. Was aber nicht stimmte, siehe oben.

Es gibt einen ganzen Schreibstil namens Pilish, der auf den mnemonischen Zwängen von Pi basiert.

Den deutschen Rekord für die korrekte Aufzählung von Nachkommastellen hält die Frankfurterin Susanne Hippauf: 15.637

Weltrekordler ist der Inder Suresh Kumar Sharma. Für die Aufzählung der 70.030 Nachkommastellen benötigte er 17 Stunden und 14 Minuten.

π ist transzendent, denn die Gleichung a 0 π 0 + a 1 π 1 + a 2 π 2 + a 3 π 3 + … + a n π n = 0 hat für keine Koeffizienten a eine Lösung, außer die Triviale mit allen a n = 0.

π + a π + a π + a π + … + a π = 0 hat für keine Koeffizienten a eine Lösung, außer die Triviale mit allen a = 0. π lässt sich auch als unendliche Reihe entwickeln. 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 + … = π/4. In Europa hat dies Gottfried Wilhelm Leibniz wiederentdeckt, erkannt hatte das bereits im Indien des 14. Jahrhundert der Mathematiker Madhava.

Dieser Artikel basiert auf eine Veröffentlichung von Macworld.com, die wir übersetzt und ergänzt haben.