Soundcore Liberty 4 NC im Test – guter Klang und weit günstiger als Airpods

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Guter Klang auch ohne Klangpolierer

sehr gute App mit guten Soundeffekten und HearID

günstiger Preis Kontra Kein Schutz vor Nässe

Rechts/Links schlecht zu erkennen

Fazit

Dass In-Ear-Kopfhörer unter 100 Euro so gut klingen können, ist selten. Klanglich hat hier Anker richtig gute Kopfhörer geschaffen. Aber auch die Akkulaufzeit und Handhabung bieten wenig Anlass zur Kritik.



Die Liberty 4 NC sind typische In-Ear für jeden Tag. Ob in der Bahn oder zum Abschalten in der Stadt, der ANC überzeugt durch gute Leistung. Nur für den Sport ist der Halt nicht gut genug, ein Schutz gegen Spritzwasser dürfte aber für die meisten Nutzer ausreichend sein.



Soundcore by Anker Liberty 4 NC bei Amazon ansehen