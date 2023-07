Ihr Intel-Mac wird wohl nicht mehr lange macOS-Updates erhalten

Als Apple auf der WWDC 2020 ankündigte, eigene Mac-Prozessoren herzustellen, war die erste Frage, die jedem in den Sinn kam: “Wann werden sie auf den Markt kommen?” Für viele Benutzer war jedoch die zweite Frage, die auftauchte, wichtiger: “Wie lange wird Apple noch den Intel-Mac unterstützen, den ich gerade benutze?”

Apple wird bald die dritte Generation seiner M-Serien-Chips für den Mac herausbringen, sodass die zweite Frage immer häufiger gestellt wird. Andrew Cunningham hat bei Ars Technica umfangreiche Nachforschungen angestellt, um herauszufinden, wann Apple die Unterstützung für Intel-Macs einstellen wird – das könnte passieren als Sie denken.

Beginnend mit dem ursprünglichen iMac, der 1998 auf den Markt kam, verfolgte Cunningham, wann jedes Mac-Modell auf den Markt kam, wann es eingestellt wurde, wie lange diese Macs weiterhin von macOS unterstützt wurden und wie lange Apple weiterhin Sicherheitsupdates herausgab. Anhand der gesammelten Daten berechnete Cunningham, wie lange Apple macOS-Support bietet, was einen Hinweis darauf geben kann, wann Apple den Support für Intel-Macs einstellen könnte.

Den Daten zufolge erhält ein Mac im Durchschnitt 6,6 Jahre lang macOS-Updates mit neuen Funktionen und weitere zwei Jahre lang reine Sicherheitsupdates. Allerdings hat sich dieser Durchschnitt in der jüngeren Geschichte verkürzt; früher waren es mehr als sieben Jahre. Wenn Sie also einen der letzten Intel-Macs Pro im Jahr 2020 kauften (den iMac 27 Zoll hatte Apple gar noch nach der Ankündigung des Wechsels aktualisiert), könnte es schon in drei Jahren keine macOS-Updates und in fünf Jahren keine Sicherheitsupdates mehr geben.

Apple könnte diese Zeitspanne beschleunigen, da die Umstellung auf Apple-Silizium nun abgeschlossen ist. Mit macOS Sonoma endet die Kompatibilitätsliste von Apple beim Macbook Pro, Macbook Air und Mac Mini von 2018, also bei Intel-basierten Geräten, die erst fünf Jahre alt sind. Mit macOS im nächsten Jahr wird Apple das Datum des Abbruchs der Unterstützung wahrscheinlich um mindestens ein Jahr nach hinten verschieben, was bedeutet, dass einige Intel-Macs, die kurz vor der Umstellung auf Apple-Silizium verkauft wurden, möglicherweise kein Update mehr auf macOS 15 bekommen. Wenn Sie also einen Intel-Mac besitzen, ist seine Zeit entweder bereits abgelaufen oder läuft gerade ab.

Cunningham weist darauf hin, dass Apple extrem motiviert ist, Intel-CPUs so schnell wie möglich abzulösen, nicht nur, um mehr Macs verkaufen zu können. Die Pflege des Intel-Codes in macOS ist sehr arbeitsintensiv, und diese Ressourcen setzt Apple lieber an anderer Stelle ein. Die Beseitigung des Intel-Codes aus macOS macht die Software effizienter. Aber auch die verwendeten Intel-CPUs erreichen das Intel-eigene “End of Servicing Lifetime” und Intel selbst wird keinen Support und keine Updates mehr anbieten.

Denken Sie daran, dass die Einstellung des Supports für einen Mac durch Apple nicht bedeutet, dass Sie diesen Mac nicht mehr verwenden können. Was es bedeutet, ist, dass der Mac nicht mehr in der Lage sein wird, die neueste Version von macOS zu installieren, so dass Sie nicht mehr in der Lage sein werden, die neuen Funktionen zu nutzen. Apple wird auch keine Sicherheitsupdates mehr herausgeben, sodass Ihr Mac für zukünftige Angriffe anfällig sein könnte. Wenn Sie diesen älteren Mac in einen Apple Store bringen, können Sie möglicherweise keine Hilfe erhalten.

Unterstützung für Macs der M-Serie

Der Bericht von Cunningham wirft eine interessante Frage auf: Wie lange wird Apple seine Macs der M-Serie unterstützen? Im Durchschnitt werden Macs etwa 5,5 Jahre lang aktualisiert, nachdem Apple den Verkauf eingestellt hat. Das Macbook Pro M1 und den Mac Mini M1 würde Apple also bis 2027 unterstützen.

Cunningham weist darauf hin, dass wir nicht wirklich wissen werden, was Apple bis 2026 oder 2027 tun wird, da das Unternehmen keine offiziellen Ankündigungen bezüglich der macOS-Unterstützung und seiner M-Serien-Chips gemacht hat. Die Daten zeigen, dass Apple zwar ein Modell länger als üblich verkaufen kann, es aber nicht unbedingt länger Software-Updates erhält. Apple verkauft den M1 immer noch im 13-Zoll-Macbook Air für 1.199 Euro, und wenn man das Support-Muster von Apple berücksichtigt, ist dieser Laptop am Ende ein schlechteres Geschäft als sein Preis, seine Leistung und seine Funktionen vermuten lassen.

Es ist jedoch möglich, dass Apple den Zeitraum der macOS-Unterstützung für seine Chips der M-Serie verlängert. Das hängt davon ab, welche Technologien in den Chips implementiert sind und inwieweit zukünftige Versionen von macOS von dieser Technologie abhängig sind.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.