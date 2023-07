macOS 14 Sonoma vs. macOS 13 Ventura: Sollten Sie sofort aktualisieren?

Apple hat eine Vorschau auf die neueste Version seines Mac-Betriebssystems macOS Sonoma gegeben, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Es hat einige coole neue Funktionen sowie allgemeine Verbesserungen an macOS Ventura, das es ablöst. Wie lassen sich die beiden Systeme aber vergleichen? Hier ist ein kurzer Überblick über die aktuelle und die zukünftige Version von macOS.

Was ist neu in macOS Sonoma im Vergleich zu macOS Ventura?

Natürlich handelt es sich bei beiden Versionen um macOS, also bleibt die Kernfunktionalität dieselbe, aber wie bei jeder neuen Iteration gibt es neue Funktionen und Verbesserungen bei der Integration mit anderen Apple-Geräten. Die wichtigsten Neuerungen stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Widgets

Eine der auffallendsten Neuerungen, die auf den Schreibtischen von Nutzern mit macOS Sonoma erscheinen werden, sind zweifellos Widgets. Diese interaktiven Mini-Apps befanden sich bisher in der Mitteilungszentrale, aber mit dem Update können Sie sie auf den Schreibtisch ziehen, um sofortigen und einfachen Zugriff zu haben. Dank Continuity können Sie auch iPhone-Apps verwenden, mit der cleveren Funktion, dass alles, was Sie auf dem Mac machen, sofort mit der iPhone-Version synchronisiert wird.

Neu in Sonoma sind Widgets. IDG

Bildschirmschoner

Wie bei den Widgets setzt Apple auch bei macOS Sonoma auf Individualisierung und bringt neue Bildschirmschoner auf den Schreibtisch. Dabei handelt es sich um hochauflösende Bilder, die wie Videos wirken, bei denen die Kamera über majestätische Landschaften schwenkt und sofort zum Stillstand kommt, wenn man mit dem Mac interagiert. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, sieht aber sehr schön aus.

Verbesserte Werkzeuge für Videokonferenzen

macOS Ventura brachte einige interessante Verbesserungen für Videoanrufe, darunter Center Stage (das fortschrittliche Zuschneidetechniken verwendet, um sicherzustellen, dass Sie immer in der Mitte des Bildschirms zu sehen sind) und die Integrationskamera (verwenden Sie Ihr iPhone anstelle der im Mac integrierten Webcam). Mit der Einführung von macOS Sonoma gibt es jetzt neue Möglichkeiten, Konferenzgespräche zu beleben.

Zoom-Meetings waren ein notwendiges Übel während der Pandemie, heute empfinden viele von uns Videokonferenzen ermüdend. Apple versucht, dem Überdruss mit einigen neuen Werkzeugen in macOS Sonoma entgegenzuwirken, die Präsentationen und allgemeinen Zusammenkünften ein wenig mehr Glanz verleihen können.

Apple

Es gibt eine Option “Presenter Overlay”, die den Präsentator in den Vordergrund stellt, aber alle gemeinsam genutzten Bildschirme zwischen ihm und dem Hintergrund einfügt (auch “Moderatorenmaske” genannt). Das sieht professionell aus und dürfte die vierteljährlichen Finanzberichte auflockern. Wenn die anderen Anrufer beeindruckt sind, können sie mit Animationen wie Partyballons oder Konfetti reagieren. Diese können sogar durch Handgesten ausgelöst werden, was zumindest einige Leute wach halten dürfte. Und schließlich erlaubt macOS Sonoma den Gesprächsteilnehmern das einfache Teilen von Inhalten aus Apps während der Konferenz.

Spielmodus

Ein Bereich, in dem Macs traditionell hinter ihren Windows-basierten Pendants zurückbleiben, ist das Spielen. Apple scheint diese Lücke schließen zu wollen, indem es einen neuen Spielemodus in macOS Sonoma einführt, der die Leistung von Apple Silicon betriebenen Macs optimiert, damit Spiele mit bestmöglicher Leistung auf dem Mac laufen.

Dies gilt auch für Peripheriegeräte: Airpods, Xbox- und PlayStation-Controller erhalten dank einer verdoppelten Abtastrate bei ihren Bluetooth-Verbindungen niedrige Reaktionszeiten, damit die Immersion nicht unterbrochen wird. Lesen Sie mehr: Apples Game Porting Toolkit ist der erste echte Schritt zur Verbesserung von Mac-Spielen.

Safari

Apples Browser wurde bereits in macOS Ventura mit der Einführung von geteilten Tabgruppen und verschiedenen Tools zum Schutz der Privatsphäre wie Passkeys ernst genommen.

In macOS Sonoma wird dies mit zusätzlichen Sicherheitsebenen im Modus “Privates Surfen” fortgesetzt. Dazu gehören das Blockieren von Tracking und Profiling, das Webseiten versuchen könnten, sowie das automatische Sperren privater Tabs, wenn Sie nicht am Mac sind.

Apple hat den Privat-Modus stark verbessert. IDG

Außerdem gibt es einige hilfreiche neue Funktionen: Mit den neuen Profilen können Sie Ihren bevorzugten Verlauf, Cookies, Favoriten, Tab-Gruppen und andere relevante Informationen in eigenen Profilen speichern. So können Sie ein Profil für die Arbeit, die Unterhaltung, die Urlaubsplanung oder was auch immer Sie für nützlich halten, anlegen. Nützlich ist die Funktion aber auch, wenn sich mehrere Personen einen Mac teilen.

Apple

Apple führt auch die Möglichkeit ein, Websites in Web-Apps zu verwandeln. Diese werden als vereinfachte Fenster ausgeführt, auf die Sie über das Dock zugreifen können und die Sie direkt zu Ihren Lieblingswebsites führen, ohne ein Browserfenster zu öffnen.

Bedienungshilfen

Apple war schon immer ein Vorreiter, wenn es um Barrierefreiheit in Produkten geht, und das wird in macOS Sonoma auf ein neues Niveau gebracht. Mit Live Text können nonverbale Menschen ihre Macs die Worte sprechen lassen, die sie tippen, damit sie an Anrufen teilnehmen können, Made for iPhone-Hörgeräte können jetzt auch auf Macs verwendet werden, und die Sprachsteuerung wurde verbessert, um Menschen mit Mobilitätsproblemen zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Verbesserungen, die auf dem aufbauen, was bereits in macOS Ventura enthalten war. Lesen Sie: Wie man Live-Text und visuelles Nachschlagen in macOS nutzt.

Sollte ich auf macOS Sonoma aktualisieren?

Solange Ihr Mac mit macOS Sonoma kompatibel ist, gibt es eigentlich keinen Grund, bei macOS Ventura zu bleiben, wenn das Upgrade später in diesem Jahr erscheint. Die Anpassungsoptionen können dafür sorgen, dass sich Ihr Mac noch mehr wie Ihr eigener anfühlt, während die weiteren Integrationen mit dem iPhone, ganz zu schweigen von der Verbesserung von Safari und Videogesprächen, die Entscheidung leicht machen. Hier erfahren Sie, wie Sie Sonoma installieren können, sobald es verfügbar ist – und wie Sie die Sonoma-Beta testen können, wenn Sie nicht so lange warten wollen.