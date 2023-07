iPad Air der sechsten Generation in Arbeit – kommt kaum vor 2024

Apples Zeitplan für die Veröffentlichung von Tablets entzieht sich weiterhin jeder Vorhersage, denn das iPad Air der 6. Generation steckt derzeit in der Entwicklung, wird aber möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

In der Wochenendausgabe seines Newsletters “Power On” erwähnte der Bloomberg-Analyst Mark Gurman kurz das nächste iPad Air und gab geheimnisvoll zu verstehen, dass es derzeit in Entwicklung sei und einen “Schub” bei den Spezifikationen erhalten wird. Wann es auf den Markt kommen werde – darüber sagte er nichts.

“Für diejenigen, die sich über das iPad wundern – ein weiteres Produkt, das normalerweise im Oktober aufgefrischt wird – würde ich keine größeren Upgrades erwarten, bis die M3 iPad Pros mit OLED-Bildschirmen nächstes Jahr auf den Markt kommen,” schrieb Gurman. “Aber ein iPad-Air-Modell, das seine Spezifikationen verbessert, ist ebenfalls in der Entwicklung.”

Eindeutig zweideutig

Vieles hängt von dem Wort “aber” am Anfang des zweiten Satzes ab. Will Gurman damit sagen, dass vor Weihnachten zwar keine größeren iPad-Neuvorstellungen zu erwarten sind, dass aber im Herbst 2023 ein iPad Air erscheinen wird, das nicht zu den großen Modellen gehört und nur über leicht verbesserte Spezifikationen verfügt? Oder sagt er lediglich, dass ein Air ebenso wie die neuen Pro-Modelle in der Entwicklung steckt, ohne sich auf einen Zeitplan für dessen Markteinführung festzulegen?

Abgesehen von der zweideutigen Formulierung wäre es merkwürdig, wenn das sechste Air nicht vor 2024 auf den Markt käme. Das iPad Air der 5. Generation wurde von der Kritik im März 2022 gefeiert, auch von uns. Das ist jetzt 16 Monate her, die Wartezeit wird bis zu einem möglichen Oktober-Event 19 Monate und bis zum Ende dieses Jahres sogar 21 Monate betragen. Und da Gurman angibt, dass es kaum mehr als einen neuen Chip und Wi-Fi 6E haben wird, scheint eine solch lange Verzögerung unnötig.

Apple iPad Air 10.9″ 2022 64 GB Wi-Fi blau Test lesen

Zwischen dem vierten und dem fünften Air lag eine Lücke von 17 Monaten, und selbst das war zu viel für eine einfache Aktualisierung. Zwischen diesen beiden Veröffentlichungen brachte Apple neue Versionen des Standard-iPads, des iPad Mini und des iPad Pro auf den Markt, die alle auf unterschiedliche Weise das Air übertrafen und dessen Attraktivität minimierten. Wir haben bereits mehrfach über die Probleme geschrieben, die durch Apples gestaffelten iPad-Veröffentlichungszeitplan verursacht wurden, und es wäre äußerst kontraproduktiv für Apple, das iPad Air zwei Jahre lang ohne eine Aktualisierung zu lassen.

Das iPad Pro hingegen hat Apple zuletzt im Oktober 2022 aufgefrischt, also vor vergleichsweise kurzen neun Monaten, sodass ein Update im Jahr 2024 vernünftig erscheint. Wenn das passiert, wird das neue Pro dem iPad Air der 6. Generation wahrscheinlich in die Parade fahren, aber das scheint Apples Art zu sein, diese Dinge anzugehen.