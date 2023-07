Das iPhone 16 Pro Max könnte endlich eine Superzoom-Kamera bekommen

Bis zur Enthüllung der iPhone-15-Reihe (wahrscheinlich im September dieses Jahres) müssen wir noch etwas warten. Wir rechnen damit, dass das iPhone 15 Pro Max das erste “Periskop”-Teleobjektiv enthalten wird. Es wird erwartet, dass es etwa 6-fachen optischen Zoom ermöglicht, eine enorme Steigerung gegenüber dem heute verbauten 3-fachen Zoom.

Aber Gerüchte über das iPhone des nächsten Jahres, der Reihe iPhone 16, kursieren schon heute. Das neueste besagt, dass das iPhone 16 Pro Max eine noch längere “Super-Telephoto”-Kamera bekommen wird. Das Gerücht stammt vom Weibo-Nutzer Digital Chat Station, der in der Vergangenheit schon einige genaue Apple-Details verraten hat. Natürlich wird das iPhone 16 noch mehr als ein Jahr auf sich warten lassen, sodass sich selbst genaue Informationen über Pläne in diesem Stadium noch ändern können, bevor die Produktion beginnt. Erinnern Sie sich an die Saga rund um Vibrationstasten im iPhone 15?

Das aktuelle iPhone 14 Pro Max und das iPhone 14 Pro haben eine 24-mm-Weitwinkelkamera und eine 77-mm-Telekamera, die einen 3-fachen Zoom bietet. Es wird erwartet, dass das diesjährige iPhone 15 Pro Max (aber nicht das iPhone 15 Pro) ein 6fach-Zoom-Periskop-Objektiv haben wird, das im 150-mm-Bereich liegen würde. Als “ultra” oder “super” bezeichnet man in der Fotografie üblicherweise Teleobjektive mit einer Brennweite von 300 mm oder mehr, also haben wir es mit einem ungefähren 12fachen Zoom zu tun. Zum Vergleich: Das Galaxy S23 Ultra hat einen 10-fachen optischen Zoom und einen 100-fachen digitalen Zoom.

Wir haben bereits über das Gerücht berichtet, dass das Periskop-Objektiv auf das iPhone 16 Pro kommen würde, nachdem es ein Jahr lang exklusiv dem Pro Max-Modell vorbehalten war. Damals berichteten wir auch von einem neuen, etwas größeren 1/1,14-Zoll-Bildsensor, den dieses neueste Gerücht bestätigt (oder zumindest wiederholt).

Mit anderen Worten, das iPhone des nächsten Jahres wird eine etwas bessere Kamera haben als das diesjährige iPhone. Unglaublich, oder?

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.