Diese seltenen Apple-Sneaker stehen zum Verkauf – für schlappe 50.000 US-Dollar

Sneakers mit buntem Apple-Logo? Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, zumal das alte Logo mit den Regenbogenfarben durch den Hersteller selbst ab 1997 durch eine bläulich-monochrome Variante ersetzt und in dem Stil bis heute weiter entwickelt wurde.

So sind die Aufkleber, die heute mit neuen Apple-Produkten kommen, meist weiß und bei bestimmten Produkten schwarz oder in der passenden Regenbogenfarbe gehalten. Doch wir haben vor uns noch einen Apple-Sticker, der 1995 mit dem damaligen Macintosh Performa 5200 CD kam. Das war auch in etwa die Zeit, als die Apple-Sneakers auftauchten. Dabei handelte es sich laut Apple Insider um ein Paar maßgefertigte “Omega Sports Apple Computer Sneakers” aus der Mitte der 1990er Jahre, die jetzt käuflich zu erwerben sind und “ungefähr so viel wie ein Elektroauto” kosten.

Apple-Sneakers: Festpreis bei Sotheby’s

Die Turnschuhe stehen bei Sotheby’s zum Verkauf, haben ein weißes Obermaterial, eine weiße Sohle und ein “ikonisches” Apple-Logo der alten Schule an der Seite und auf der Zunge. Die Schuhe werden als “brandneu in der Schachtel” aufgeführt, in der noch ein alternatives Paar roter Schnürsenkel liegt.

Sotheby’s beschreibt weiter: “Diese ultraseltenen Turnschuhe waren ein einmaliges Werbegeschenk bei einer nationalen Verkaufskonferenz Mitte der 90er Jahre. Mehr als 22.000 Apple-Kunden kauften 1985 Kleidung und Accessoires von der Marke, ein Beweis für das Engagement des Publikums in allen Kategorien.” Apple sei für Produkte, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Unternehmens fielen, Partnerschaften mit führenden Marken wie Lamy, Honda und Braun eingegangen, um so das Apple-Branding auf verschiedene White-Label-Produkte aufzubringen.

Zustand der Turnschuhe “altersentsprechend”

Dieses besondere Paar Turnschuhe, das nie die breite Öffentlichkeit erreicht hat, sei eines der seltsamsten Exemplare und auf dem Wiederverkaufsmarkt sehr begehrt.

Bevor man bereit ist, dafür satte 50.000 US-Dollar hinzulegen, sollte man noch die nähere Beschreibung der Sneakers bei Sotheby’s lesen: Demnach ist der Zustand der Schuhe “altersentsprechend”. Zu den Mängeln gehören “Vergilbungen im Bereich der Zwischensohlen und des Klebers sowie leichte Flecken an den Zehenkästen.” Einige Produktfotos auf der Homepage von Sotheby’s zeigen Details.

Wer sie sich kaufen und tatsächlich anziehen wollte (was man bei dem Preis wahrscheinlich eher nicht plant): Die Schuhgröße beträgt 10,5 Zoll, das entspricht ungefähr einer EU-Schuhgröße von 44. An sich ja verlockend, solche extrem seltenen, “antiken” Apple-Produkte sein Eigen nennen zu können. Aber bei dem stolzen Preis bleiben wir lieber bei dem immer noch schön leuchtenden und absolut kostenlosen Apple-Regenbogenaufkleber aus fast derselben Zeit. Auch wenn dieser zu groß ist, um irgendwelche Sportschuhe zu schmücken …