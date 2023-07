Apple wird das lächerliche Macbook Pro 13 Zoll niemals aufgeben

Ende Juni habe ich gesagt, dass wir wahrscheinlich für den Rest des Jahres keine neuen Macs mehr bekommen werden, weil der Chip-Zyklus von Apple durch Produktionsprobleme beeinträchtigt worden war. Neue Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Apple in diesem Herbst neue Macs herausbringen könnte.

Laut Mark Gurman von Bloomberg könnte Apple im Oktober neue Macs mit dem M3-Chip auf den Markt bringen. Entweder haben Apple und TSMC (der Chiphersteller) die Produktionsprobleme in den Griff bekommen, oder die Berichte über eine Verzögerung waren übertrieben. In jedem Fall berichtet Gurman, dass die ersten Macs, die den M3 erhalten werden, der iMac, das 13-Zoll MacBook Air … und das 13-Zoll Macbook Pro sein werden.

Das 13-Zoll-Macbook-Pro! Es ist der Außenseiter in Apples Mac-Produktpalette, aber wenn es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass Apple wirklich hinter diesem Macbook-Modell steht, kann dieser Zweifel ausgeräumt werden, wenn ein M3-Update das Licht der Welt erblickt. Trotzdem kann ich nicht verstehen, warum. Für seinen Preis und das, was man dafür bekommt, gibt es bessere Macbooks in Apples Angebot.

Das Macbook Air ist der bessere Kauf

Das M3-Update wird kein typisches Mac-Update sein. Der M3 wird mit dem 3-Nanometer-Fertigungsprozess hergestellt, der eine höhere Transistordichte im Chip ermöglicht als der verbesserte 5nm-M2 und der standardmäßige 5nm-M1. Das könnte zu einer Leistungssteigerung führen, die mehr als die üblichen 20 bis 25 Prozent von Generation zu Generation beträgt. Der M3 könnte auch stromsparender sein, was eine längere Akkulaufzeit für Macbooks bedeutet.

Der Preis für das M3 13-Zoll Macbook Pro wird voraussichtlich bei 1.299 US-Dollar liegen, das sind 200 US-Dollar mehr als für ein M3 13-Zoll MacBook Air, das eine ähnliche Leistung bietet. Foundry

Gehen wir davon aus, dass Apple die Preise für die Macbooks nicht ändern wird, wenn das M3 auf den Markt kommt. Das 13-Zoll Macbook Pro verkauft Apple ab 1.599 Euro, während das 13-Zoll Macbook Air (das ebenfalls ein M3-Upgrade erhalten soll) bei 1.299 Euro beginnt. Zwei Laptops mit demselben Chip bieten die gleiche Leistung (basierend auf unseren Tests der M1- und M2-Modelle), aber das Air ist 300 Euro günstiger.

Wenn ich von “gleicher Leistung” spreche, dann meine ich damit die allgemeinen, alltäglichen Aufgaben, für die die meisten Leute diese Laptop-Modelle verwenden. Das Macbook Pro 13 Zoll verfügt über Lüfter, um eine optimale Temperatur zu halten. Das Macbook Air hat keine, sodass es bei CPU- oder GPU-intensiven Aufgaben, wie z. B. einer langen 4K-Videowiedergabe, seine Leistung drosseln könnte – aber wenn man solche Aufgaben erledigt, ist es besser, das zusätzliche Geld für ein 14- oder 16-Zoll Macbook Pro auszugeben.

Das 13″ Macbook Pro (links) sieht nicht so aus wie das 14″ (rechts) oder 16″ Macbook Pro. Foundry

Altes Design

Apple betrachtet das Macbook Pro 13-Zoll als Teil der Profi-Reihe mit dem 14- und 16-Zoll Macbook Pro, aber wenn man die drei Laptops nebeneinander stellt, würde man nicht glauben, dass sie zur selben Reihe gehören. Die 14- und 16-Zoll-Modelle zeichnen sich durch ein schlankeres Design aus, das kompakter wirkt, und haben sanftere Kurven, die ihnen ein raffiniertes Aussehen verleihen. Die Displays haben kleinere Ränder und eine Kameraaussparung am oberen Rand, die an das iPhone erinnert.

Das 13-Zoll-Macbook Pro hingegen hat ein Design, das schon einige Jahre alt ist, mit harten Kanten und viel größeren Rändern, weil sie so groß sein mussten, um die 2017 verwendete Technik unterzubringen. Selbst wenn man das 13-Zoll-Macbook-Pro aus dem Profi-Vergleich herausnimmt und es neben ein Macbook Air stellt – wissen Sie was? Der Vergleich wird noch schlechter, denn das Air hat mehr mit dem 14- und 16-Zoll Macbook Pro gemeinsam als mit dem Macbook Pro 13 Zoll – das Air sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus, als gehöre es in die Pro-Reihe.

Das Macbook Pro 13 Zoll hat nicht einmal einen Vorteil, wenn es um Anschlüsse geht. Es hat zwei Thunderbolt 4/USB-C-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse, genau wie das Macbook Air.

Für Fans der Touchbar ist das 13-Zoll-Macbook Pro ein absolutes Muss. IDG

Die Gründe, warum Apple es behält

Macworld-Kolumnist Jason Snell hat letztes Jahr einige Theorien darüber aufgestellt, warum Apple das 13-Zoll Macbook Pro während des Upgrades auf das M2 beibehalten hat, die auch für ein zukünftiges M3-Upgrade gelten.

Die erste Theorie ist das Recycling; Apple liebt es, Recycling zu fördern, und die Verwendung des 13-Zoll-Macbook-Pro Jahr für Jahr verkörpert dies. Vielleicht ist es für Apple noch wichtiger, dass die Herstellung eines Designs umso profitabler ist, je länger es eingesetzt wird. Da das 13-Zoll-Macbook-Pro-Design bereits seit mehreren Jahren im Einsatz ist, muss es Apple einen ordentlichen Gewinn einbringen, selbst mit Chip-Upgrades.

Eine andere Theorie ist, dass das 13-Zoll-Macbook-Pro einige Funktionen hat, die im Macbook Air nicht zu finden sind: einen Lüfter, eine etwas größere Batterie als im Macbook Air 13 Zoll, eine bessere Anordnung von drei Mikrofonen und die Touchbar. Aber diese Funktionen richten sich eher an eine ganz bestimmte Kundengruppe, nicht an die Mehrheit. Und dann ist da noch das Marketing. Das 14-Zoll Macbook Pro kostet bei Apple ab 2.399 Euro, aber das 13-Zoll Pro senkt den Einstiegspreis in die Pro-Reihe um 800 Euro. Das Unternehmen kann also sagen, dass sein Macbook Pro ab 1.599 Euro kostet, was für das Marketing einfach besser klingt.

Das ist wichtig für Kunden, die nicht so genau darauf achten, was sie kaufen. Aber es gibt wahrscheinlich mehr als nur ein paar Besitzer eines Macbook Pro 13 Zoll, die Gewissensbisse haben, vor allem jetzt, wo das Macbook Air 15 Zoll zum gleichen Preis erhältlich ist. Wenn man sich die Preise, die technischen Daten, die Funktionen und die Leistung genauer ansieht, wird man feststellen, dass Apple eine bessere Wahl als das Macbook Pro 13 Zoll bietet, und das wird sich auch nicht ändern, wenn die M3-Version auf den Markt kommt.

Aber es sieht so aus, als würde Apple das 13-Zoll-Pro niemals aufgeben. Das M3-Modell wird wahrscheinlich das gleiche alte Design, den gleichen Preis und die gleiche Touchbar haben, und das gefällt Apple einfach.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt