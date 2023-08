Mit diesen “Grips” halten Sie Ihr iPhone sicher in der Hand

Was waren das noch für Zeiten: Als das erste iPhone im Jahr 2007 auf den Markt kam, betrug seine Displaydiagonale gerade mal 3,5 Zoll. Der Smartphone-Zwerg erscheint heute geradezu niedlich, wenn man ein aktuelles Modell daneben legt. Das iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll) bringt es mittlerweile fast auf die doppelte Displayfläche. Auch die Schwestermodelle präsentieren stolze Touchscreens mit mindestens 6,1 Zoll. Für Anwendungen, Video-Calls oder fürs Surfen ist so viel Fläche super – für Bedienung und Handhabe sind solche Größen aber alles andere als optimal.

Seitdem Apple die Mini-Reihe (zuletzt 5,4 Zoll beim iPhone 13 Mini) wieder eingestellt hat, muss sich eigentlich jeder mit solchen Großformaten arrangieren. Eine einhändige Bedienung des iPhones ist jetzt kaum noch möglich – solange man sich nicht für ein paar Euro einen cleveren Smartphone-Grip besorgt.

Die kleinen Gadgets versprechen bei der Bedienung großer Handys nämlich geradezu eine Offenbarung: Damit liegt das iPhone nicht nur viel angenehmer in der Hand, bei einhändiger Bedienung kann man damit auch Displayzonen erreichen, die man sonst nur mit krampfhaftem Fingeryoga berühren konnte – wenn einem das iPhone nicht vorher aus der Hand gerutscht ist. Wir stellen die besten Grips für Apples iPhone vor: So spendieren Sie der täglichen Bedienung ein Upgrade.

Hinweis: Die meisten Grips sind nicht für Lederhüllen oder grobe Strukturen geeignet. Wer das iPhone zudem gerne kabellos auflädt, sollte darauf achten, dass sich Grips wieder entfernen lassen oder den Vorgang nicht behindern.

Surplex Ring Grip Ständer

Surplex

Surplex Ring Grip Ständer jetzt bei Amazon ansehen

Gleich vier Stück auf einmal: Diese Handyhalter von Surplex fallen relativ klein und unauffällig aus, mit vier verschiedenen Farben und einem zierlichen Blütenmuster muss sich das Design aber alles andere als verstecken – auch nicht auf neueren Modellen als dem iPhone 6S Plus. Die Halterung wird einfach auf die Rückseite des iPhones geklebt, ein frei rotierender Aluminiumring bieten dann festen Halt für einen Finger – etwa den Zeige- oder Mittelfinger. Man kann die Halterung auch zum Aufstellen des Handys nutzen.

Preis: 8 Euro

DigiKuber Smartphone Halterung

DigiKuber

DigiKuber Smartphone Halterung jetzt bei Amazon ansehen

Praktischer Doppelpack: Hier bekommen Sie zwei raffinierte Silikon-Handyhalterungen in den Farben Schwarz und Grau. Die Anbringung ist bei diesen Modellen zwar etwas flächiger, dafür liegt das Gadget plan am iPhone oder einer Hülle an und macht sich in der Tasche praktisch nicht bemerkbar. Drückt man dabei mit dem Finger auf einen kleinen Druckknopf, springt die Silikonlasche auf und erlaubt es, das Handy in einen Finger der Hand einzuhängen oder auf dem Tisch aufzustellen. Das klappt mitunter auch im Auto am Lüftungsschlitz, kann dort während einer Fahrt aber leicht verrutschen.

Preis: 7,50 Euro

PopSockets PopGrip

PopSockets

PopSockets PopGrip jetzt bei Amazon ansehen

Durchdachter Hingucker: Dieser ausziehbare Smartphone-Grip besticht mit einem schönen, aber nicht allzu aufdringlichen Muster und lässt sich bei Nichtgebrauch flach und platzsparend einfahren. Das iPhone hält man damit, in dem man den ausgefahrenen Griff einfach zwischen zwei Finger schiebt. Man kann das Handy mit dem kleinen Helfer auch schräg auf einer glatten Oberfläche aufstellen. Weil man das Oberteil des Griffs schnell entfernen kann, eignet sich das Modell laut Hersteller auch für drahtloses Laden.

Preis: 12 Euro

Kinizuxi Handy Fingerhalterung

Kinizuxi

Kinizuxi Handy Fingerhalterung jetzt bei Amazon ansehen

Auch bei diesem Grip befestigen wir einen kleinen Ring auf der Geräterückseite, der Hersteller liefert davon gleich zwei Stück: Etwa in den Farben Silber und Gold. Die Anbringung am Gerät selbst ist dank transparentem Acryl äußerst unauffällig, zu sehen ist vor allem der leicht glitzernde Ring selbst. Freie Rotation erlaubt dabei einen festen Halt mit nur einem Finger, der Grip sitzt bombenfest. Die Halterungen stehen auch mit nicht-transparenten Aufhängungen zur Verfügung.

Preis: 8 Euro

Artwizz PhoneStrap

Artwizz

Artwizz PhoneStrap jetzt bei Amazon ansehen

Diesen Grip befestigt man gar nicht am iPhone selbst, das Gummiband wird vielmehr um und durch eine Handyhülle geführt. Das funktioniert auch bei eng anliegenden Schutzhüllen überraschend gut, obwohl das Band auch durch die Aussparung für die Kamera gezogen werden muss. Ob man die Halterung dabei längs oder quer über die Rückseite des iPhones führt, kann man sich selbst aussuchen. Man kann auch beide gelieferten Bänder gleichzeitig anbringen: für maximal sicheren Halt. Das Band stört nicht beim Magsafe-Laden und ist so leicht, dass es beim Tragen gar nicht auffällt. Die Halterung gibt es in vier verschiedenen Farb-Sets.

Preis: 10 Euro

Molain Handyschlaufen-Fingerhalter

Molain

Molain Handyschlaufen-Fingerhalter jetzt bei Amazon ansehen

Kleine Schnäppchen-Packung: Von diesen Grips verschickt der Hersteller gleich fünf Stück in einer Lieferung, man kann die verschiedenfarbigen Halterungen also ab und zu tauschen oder einige davon verschenken. Die etwa 10 cm langen Streifen liegen flach am Gerät an, gestatten das Fixieren mit einem oder mit zwei Fingern und können das iPhone am Tisch auch aufstellen. Das Silikonband lässt sich mit einer einfachen Handbewegung ausfahren und ermüdet die Finger dank seiner weichen Oberfläche auch bei langem Festhalten kaum.

Preis: 5,50 Euro

Kinizuxi Handy Ring

Kinizuxi

Kinizuxi Handy Ring jetzt bei Amazon ansehen

Ob Schmetterling oder Blumen: Diesen Grip gibt es mit verschiedenen Motiven und in abwechslungsreichen Farben. Die Halterung selbst ist sehr flach, mit dem daran befestigten Ring wird drahtloses Laden aber schwierig. Dafür hält der Grip sehr fest, stellt das iPhone bei Bedarf auch auf einem Tisch auf und ist mit seiner geschickten Farbgebung ein echter Hingucker am Handy. Der sanft abgerundete Ring verspricht eine gute Handhabe auch bei langfristiger Nutzung.

Preis: 6,99 Euro

Arufka Fingerhalterung

Arufka

Arufka Fingerhalterung jetzt bei Amazon ansehen

Galaktischer Smartphone-Grip: Die Hersteller dieser Handyhalterung stellen Design ziemlich klar vor Bedienbarkeit – das nehmen wir bei dem knuffigen Motiv aber gerne in Kauf. Geliefert werden zwei Grips mit voluminösen Astronauten-Figuren, die der iPhone-Rückseite optisch ein ganz neues Leben geben. Im ausgeklappten Zustand kann man die Hand längs unter den Weltraum-Piloten schieben, was einen ziemlich festen Halt verspricht. Das recht klobige Design hat aber auch Nachteile: Man kann das iPhone mit der haltenden Hand nicht so gut bedienen wie bei anderen Grips. Der verbaute Klappmechanismus aus Kunststoff dürfe dem Gadget zudem kein allzu langes Leben spendieren.

Preis: 13 Euro

Lamicall Handy Ring Halterung

Lamicall

Lamicall Handy Ring Halterung jetzt bei Amazon ansehen

Ring im Ring: Diese Magsafe kompatible Halterung liegt dank ihres cleveren Designs besonders flach am Rücken des iPhones auf. Einen integrierten Haltering kann man dann einfach ausklappen und für den festen Halt einen Finger hineinstecken. Der Verpackung liegt ein optionaler und extra flacher Magnetring bei, den man auf die Rückseite von iPhones vor der 12er-Reihe oder andere Smartphones, die Magsafe nicht unterstützen, kleben kann. Man kann ihn aber auch auf der Innenseite einer Hülle befestigen, dabei nimmt die magnetische Kraft etwas ab. Das matte Schwarz der Halterung wirkt durchaus edel.

Preis: 15 Euro

Eono Ring (Amazon Marke)

Eono

Eono Ring jetzt bei Amazon ansehen

Der Eono Ring fällt etwas größer aus als andere Handy-Halterungen seiner Art und bietet damit auch für dicke Finger Platz – oder für zwei sehr zierliche. Laut Hersteller ist der Grip bis 5 kg belastbar, ein Metallkern soll es dabei auch erlauben, das iPhone damit an einem magnetischen Halter etwa im Auto zu befestigen. Der geschmeidig abgerundete Ring verspricht viel Bedienkomfort, richtet das iPhone bei Bedarf auch auf einem Tisch auf und hält sich mit matten Primärfarben dezent. Weil sich die Befestigung hier ziemlich an der angelegten Oberfläche festbeißt, kann es sich lohnen, vor der Verwendung einen transparenten Aufkleber auf dem iPhone oder einer Hülle zu befestigen. Das Modell ist in fünf verschiedenen Farben verfügbar.

Preis: 11 Euro