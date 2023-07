Apple Pay: Alle Sparkassen-Karten unterstützt

Vergangene Woche hat die S-Payment GmbH bekannt gegeben, dass nun ausnahmslos alle Sparkassen-Karten Apple Pay unterstützen (via iFun). Kunden können nun ihre Business Cards und die Sparkassen-Cards Plus Gewerblich (Debitkarte) mit dem kontaktlosen Bezahldienst von Apple verknüpfen. Auch die mobile Bezahlung in der Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ wird unterstützt.

S-Payment GmbH ist eine Tochter der Konzernmutter Deutscher Sparkassenverlag GmbH (DSV) und ist für das Geschäft mit digitalen Zahlungen zuständig.

Die Neuerung betrifft demnach rund 440.000 Inhaber von Sparkasse-Geschäftskonten, auch die Bezahlung im Web ist ab sofort möglich. Bei der Einführung von Apple Pay für die Girocard für Privatkunden war dies zunächst nicht der Fall.

Es geht gemächlich voran

Der Sparkassenverbund, zu dem die einzelnen Sparkassen vor Ort gehören, hat die Unterstützung von Apple Pay bei den eigenen Produkten schrittweise eingeführt: Erst ein Jahr nach der Freischaltung von Apple Pay in Deutschland, also im Dezember 2019, konnten auch die Sparkassenkunden den Dienst von Apple auf den eigenen iPhones und Apple Watches nutzen, erstmal aber nur mit der Kreditkarte des Instituts. Im Sommer 2020 war die Girocard dran, aber auch nur unvollständig mit Apple Pay nutzbar: Online und im Ausland konnte man die verknüpfte Girocard der Sparkasse mit dem Bezahldienst von Apple nicht verwenden. Erst im darauffolgenden Sommer, im Juli 2021, konnte man als Sparkassenkunde mit Apple Pay bei ausgesuchten E-Commerce-Anbietern zahlen, zunächst bei Flixbus, Mediamarkt, Bolt und Lieferando.

Mobile Zahlungen im Aufwärtstrend

Bei den geschäftlichen Girocards, die Sparkasse letzte Woche an Apple Pay angebunden hat, funktioniert die Bezahlung im Web von Anfang an. Nach Berechnungen von S-Payment wird es in Deutschland bis 2025 rund 18 Millionen Sparkassen-Kunden geben, knapp die Hälfte davon – neun Millionen Kunden – werden Waren und Dienstleistungen mobil bezahlen. Aktuell bezahlt jeder dritte Sparkassenkunde mit der Sparkassen-App auch mobil mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch.

