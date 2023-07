Ecoflow Delta 2 Max im Test – Powerstation für alle Zwecke

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Langlebiger LFP-Akku

viele Anschlüsse

informatives Display

einfache Bedienung

gute App

erweiterbar zum Balkonkraftwerkspeicher

derzeit günstiger Preis durch Förderung Kontra LFP-Akkus verhindern genaue Kapazitätsanzeige

gelegentlich funktioniert das automatische Abschalten nicht

Fazit

Bei der Ausstattung der schicken Delta 2 Max kann man nicht viel meckern, als Profi-Camper würde ich mir bei einer so großen Powerstation einen zweiten KFZ-Ladeanschluss wünschen. Es kann jedoch gelegentlich passieren, dass die Delta 2 Max sich nicht ausschaltet, wenn keine Geräte angeschlossen sind.



Wir gehen davon aus, dass dieser Fehler in einem Update behoben wird. Geht der Lüfter an, was bei den Niederspannungsausgängen selten passiert, ist er hörbar und kann in leisen Umgebungen stören. Beim Betrieb im Freien ist er uns nicht negativ aufgefallen.



Sehr positiv im Test fanden wir die zwei Eingänge für Solarmodule. So lassen sich bis zu zweimal 500 Watt Solarmodule zum Aufladen einsetzen. Für uns war das Aufladen über Solarmodule die Regel, weil sie auch die wirtschaftlichste Methode ist.



Wer Geld sparen möchte, kauft die Delta 2 Max zusammen mit dem Mikrowechselrichter Powerstream. Der Mikrowechselrichter Powerstream kann auch ohne die Delta 2 Max als reinen Balkonsolarkraftwerk betrieben werden. Empfehlenswerte Solarmodule für die besonders einfache Montage am Balkon sind beispielsweise die flexiblen Solarmodule von Ecoflow.